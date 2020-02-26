Политика

ФАНФАНМишустин уволил помощницу Медведева

Глава российского правительства Мишустин освободил от должности помощницу бывшего председателя кабинета министров Дмитрия Медведева Жанну Одинцову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева

РИА Новости06:35

Мишустин уволил помощницу бывшего премьера Медведева

Московский Комсомолец06:43

Мишустин освободил от должности бывшую помощницу Медведева

Комсомольская правда07:23

Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева

Rambler News Service06:24

Мишустин освободил от должности бывшую помощницу Медведева

ФедералПресс06:49

Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева. Ей уже нашли новое место работы

БИЗНЕС Online07:14

Следом за экс-премьером: Мишустин уволил помощницу Медведева

Царьград07:37
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Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
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В Саратове задержаны готовившие массовое убийство подростки

По информации ФСБ, юноши 2005 года рождения состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».
RuNews24.ru 03:21
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Экономисты оценили последствия новых санкций против России

"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
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Сурков допустил обнуление президентских сроков в России

Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России.
Деловое.ТВ 05:44
Политика

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 08:41
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Евро уже на горизонте

Сборная Беларуси по футболу начинает подготовку к историческому событию: матчу с Грузией 26 марта.
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
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В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах

Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не пришла на встречу членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
РИА Новости 09:59
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Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону

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Происшествия

Из башни «Федерация» эвакуированы более тысячи человек

"После получения сообщения с угрозой взрыва из башни на время проверки вывели 1100 человек, в том числе 15 детей", - сказал собеседник агентства.
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Следствие по MH17 нашло свидетеля запуска ракеты «Бук» по Boeing

Ruposters.ru вчера в 00:47
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У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 09:45
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Орлов: «У Кузяева есть предложения от „Динамо“ и „Спартака“»

Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения от «Динамо» и «Спартака».
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Chery объявила рублевые цены на семиместный кроссовер Tiggo 8

Российское представительство китайского бренда Chery начнет продажи семиместного кроссовера Tiggo 8 с 1 марта.
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Голикова: В России есть живой штамм коронавируса для создания вакцины

Российские ученые разработали пять прототипов вакцины против коронавируса COVID-19.
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«Самая красивая женщина в мире» сделала селфи топлес

Американская супермодель, признанная самой красивой женщиной в мире, сделала два откровенных селфи в перерывах между расслабляющими процедурами.
Пятый канал вчера в 13:22
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Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу

Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что употребление отдельных продуктов в вечернее время может вызывать проблемы со сном, включая бессонницу.
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Появилось первое изображение хэтчбека Lada Vesta

Судя по изображению, у LADA Vesta в кузове «хэтчбек» была бы более покатая линия крыши в задней части, немного другие фонари, «цельная» крышка багажника (открывающаяся вместе со стеклом) и новый задний бампер.
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News.ru 04:38
Политика

Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских

«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
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Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов

Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.
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Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
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Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

РИА Новости вчера в 08:00
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Поклонская выступила против артистов в политике

Депутат Госдумы Наталья Поклонская с иронией прокомментировала эти новости.
Pravda.Ru 09:58
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Предлагаем прогноз на ответный матч Лиги Европы, в котором 27 февраля «Бенфика» принимает донецкий «Шахтер».
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Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
iReactor вчера в 02:02
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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