Глава российского правительства Мишустин освободил от должности помощницу бывшего председателя кабинета министров Дмитрия Медведева Жанну Одинцову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Экономика Экономисты оценили последствия новых санкций против России "Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

Политика Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

Футбол Евро уже на горизонте Сборная Беларуси по футболу начинает подготовку к историческому событию: матчу с Грузией 26 марта.

Политика Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не пришла на встречу членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Происшествия Из башни «Федерация» эвакуированы более тысячи человек "После получения сообщения с угрозой взрыва из башни на время проверки вывели 1100 человек, в том числе 15 детей", - сказал собеседник агентства.

Общество У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Общество Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что употребление отдельных продуктов в вечернее время может вызывать проблемы со сном, включая бессонницу.

Авто Появилось первое изображение хэтчбека Lada Vesta Судя по изображению, у LADA Vesta в кузове «хэтчбек» была бы более покатая линия крыши в задней части, немного другие фонари, «цельная» крышка багажника (открывающаяся вместе со стеклом) и новый задний бампер.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.