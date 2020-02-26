Политика
ФАНМишустин уволил помощницу Медведева
Глава российского правительства Мишустин освободил от должности помощницу бывшего председателя кабинета министров Дмитрия Медведева Жанну Одинцову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Происшествия
В Саратове задержаны готовившие массовое убийство подростки
По информации ФСБ, юноши 2005 года рождения состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Политика
Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России.
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Футбол
Евро уже на горизонте
Сборная Беларуси по футболу начинает подготовку к историческому событию: матчу с Грузией 26 марта.
Общество
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Общество
В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
Политика
Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не пришла на встречу членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Спорт
Александр Большунов проиграл «Ски Тур» из-за лыж
Катастрофой для сборной России оказался последний, 6-й этап скандинавского «Ски Тура», проходивший в норвежском Тронхейме в виде гонки преследования.
Биатлон
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Россиянка Евгения Павлова заняла первое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Происшествия
Из башни «Федерация» эвакуированы более тысячи человек
"После получения сообщения с угрозой взрыва из башни на время проверки вывели 1100 человек, в том числе 15 детей", - сказал собеседник агентства.
Политика
Следствие по MH17 нашло свидетеля запуска ракеты «Бук» по Boeing
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Футбол
Орлов: «У Кузяева есть предложения от „Динамо“ и „Спартака“»
Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения от «Динамо» и «Спартака».
Авто
Chery объявила рублевые цены на семиместный кроссовер Tiggo 8
Российское представительство китайского бренда Chery начнет продажи семиместного кроссовера Tiggo 8 с 1 марта.
Общество
Голикова: В России есть живой штамм коронавируса для создания вакцины
Российские ученые разработали пять прототипов вакцины против коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
«Самая красивая женщина в мире» сделала селфи топлес
Американская супермодель, признанная самой красивой женщиной в мире, сделала два откровенных селфи в перерывах между расслабляющими процедурами.
Общество
Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу
Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что употребление отдельных продуктов в вечернее время может вызывать проблемы со сном, включая бессонницу.
Авто
Появилось первое изображение хэтчбека Lada Vesta
Судя по изображению, у LADA Vesta в кузове «хэтчбек» была бы более покатая линия крыши в задней части, немного другие фонари, «цельная» крышка багажника (открывающаяся вместе со стеклом) и новый задний бампер.
Политика
Шнуров матом отреагировал на планы по переименованию «Единой России»
Музыкант Сергей Шнуров посвятил матерный пост возможному переименованию «Единой России» и её слиянию с Общероссийским народным фронтом.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Футбол
Олич раскритиковал девушку-арбитра за финал Кубка легенд
Наука
Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов
Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Шоу-бизнес
Поклонская выступила против артистов в политике
Депутат Госдумы Наталья Поклонская с иронией прокомментировала эти новости.
Футбол
«Бенфика» — «Шахтер» Донецк: убить интригу
Предлагаем прогноз на ответный матч Лиги Европы, в котором 27 февраля «Бенфика» принимает донецкий «Шахтер».
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.