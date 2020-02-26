Политика
ФАНМишустин уволил помощницу Медведева
Глава российского правительства Мишустин освободил от должности помощницу бывшего председателя кабинета министров Дмитрия Медведева Жанну Одинцову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя его предполагаемого убийцы
Коллеги Владислава Листьева, первого генерального директора телекомпании ОРТ, написали имя человека, который мог быть убийцей журналиста.
Политика
Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились
Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов
На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Происшествия
В Саратове арестовали подозреваемого в подготовке нападения на школу
Волжский суд Саратова арестовал одного из подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
Авто
Средняя цена кроссовера с пробегом в России составляет 947 тыс. рублей
Средневзвешенная цена кроссоверов с пробегом в 2020 году в России составляет 947 тыс. рублей.
Происшествия
Стрельба произошла на пивоваренном заводе в штате Висконсин
На территории административного комплекса пивоваренной компании MolsonCoors в Милуоки, штат Висконсин, произошла стрельба.
Происшествия
В Элисте в многоквартирном доме произошел хлопок газа
Происшествия
Эвакуированный в Москве «Бэтмобиль» оказался слишком широким
Вдобавок ко всему, автомобиль оказался слишком широким: сотрудники ГИБДД замерили габариты транспорта - они оказались выше допустимых норм.
Здоровье
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
Общество
Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить
Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Футбол
«Бавария» забила «Челси» три безответных гола в матче Лиги чемпионов
На стадионе «Стэмфорд Бридж» в британской столице прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Челси».
Футбол
Башкиров стал игроком «Заглембе»
Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.
Общество
Найден способ покончить с тяжбами из-за авторских прав в мире музыки
Риль отметил, что при написании мелодии существует вероятность того, что авторы придумают две похожие композиции независимо друг от друга.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Футбол
Реал — Манчестер Сити 1:2
Общество
В Норвегии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Норвегии, заболевший вернулся в страну из Китая.
Политика
В Кремле оценили заявление Суркова по обнулению президентского срока
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-советника президента РФ Владислава Суркова, который допустил обнуление президентских сроков в России.
Футбол
Лион — Ювентус 1:0 (2-й тайм)
В ХХI веке команды встречались между собой пять раз. Четырежды победу праздновали туринцы, еще один раз соперники расходились миром.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.