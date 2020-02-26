Политика

ФАНФАНМишустин уволил помощницу Медведева

Глава российского правительства Мишустин освободил от должности помощницу бывшего председателя кабинета министров Дмитрия Медведева Жанну Одинцову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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