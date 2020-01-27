Политика

РИА НовостиРИА НовостиЕлену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
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