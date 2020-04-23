Политика
КоммерсантъМишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
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Общество
В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции
Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Политика
Саакашвили высказался о конфликтах с Аваковым в правительстве Украины
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, получивший от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по реформам, высказался о возможной работе вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым скандалил несколько лет назад.
Lenta.ru 13:58
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Политика
США отказываются снимать санкции с «дочки» Роснефти
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, власти США не обладают достаточными свидетельствами того, что «Роснефть» прекратила свою деятельность после продажи активов.
ToDay News Ufa вчера в 15:27
Политика
В посольстве США сообщили о работе биолабораторий на Украине
Киев, 23 апреля 2020, 15:37 — REGNUM В посольстве США на Украине отреагировали на запрос группы депутатов Верховной рады Украины, касающийся работы американских лабораторий на территории страны.
REGNUM 08:37
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News 21 апреля в 06:00
Здоровье
Медики Подмосковья пожаловались в ФСБ на заражение коронавирусом
Сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы обвинили администрацию в возможном заражении 52 медиков.
Medvestnik.ru 01:30
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Происшествия
В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей
В Петербурге менеджера по работе с VIP-клиентами одного из городских банков заподозрили в мошенничестве и обмане пожилого клиента, который потерял более 30 миллионов рублей.
Российская газета 11:39
Происшествия
Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина
Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.
Известия 12:14
Футбол
Николай Наумов: «Не исключаю, что в конце сезона из „Локомотива“ уйдет либо Семин, либо Кикнадзе»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не исключает, что летом либо главный тренер команды Юрий Семин, либо гендиректор клуба Василий Кикнадзе покинут свои посты.
Спорт-Экспресс 14:45
Общество
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Хоккей
Овечкин рассказал, кем может стать после завершения карьеры
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился своими мыслями о жизни после завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 11:13
Происшествия
МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан
Распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы участившихся в Московской области случаях нападения безработных граждан на женщин и пожилых людей вблизи супермаркетов и аптек не соответствуют действительности, заявили в региональном главке МВД России.
RT на русском 11:46
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Авто
Новый Opel Mokka станет полностью электрическим
Компания Opel готовит выход совершенно новой генерации компактного кроссовера Mokka, который теперь полностью переведен на платформу PSA.
Автоновости дня 05:43
Футбол
Дудек назвал Месси провокатором, а Роналду высокомерным
Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в своей автобиографии раскритиковал поведение на поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Marca.
Sport24.ru 03:01
Армия и оружие
Россия разрабатывает оружие для противостояния гиперзвуковым ракетам
В России специалисты начали создавать оружие для противостояния гиперзвуковым ракетам возможного врага.
Дни24 05:36
Политика
КС Молдавии приостановил получение российского кредита
Конституционный суд Молдавии приостановил закон о получении от России кредита в €200 млн, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 13:21
Общество
Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
Происшествия
В квартире Елены Батуриной нашли тело душевнобольной пенсионерки
В бывшей квартире одной из самых богатых женщин России Елены Батуриной 21 апреля нашли тело пожилой женщины.
Московский Комсомолец 14:15
Экономика
Путин поручил утвердить льготную ипотеку до 1 мая
Президент поручил до 20 мая проработать вопрос о включении строительной отрасли в перечень наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса, для оказания федеральной поддержки в регионах, где принято решение о приостановлении строительных работ.
Российская газета 03:51
ЖКХ
Сроки отключения горячей воды предложили перенести из-за самоизоляции
В российских многоквартирных домах следует отложить отключение горячей воды до окончания периода самоизоляции.
9111.ru 13:42