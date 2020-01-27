Политика

КоммерсантъКоммерсантъМишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Читать в источнике
Комментировать126

Подробнее о событии

Мишустин уволил замминистра здравоохранения РФ

News.ru07:47

Елену Бойко сняли с должности замминистра здравоохранения

Московский Комсомолец08:12

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Коммерсантъ08:06

Замглавы Минздрава Елену Бойко уволили после выступления на форуме

РБК09:00

Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко

ТАСС07:41

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

РИА Новости07:37

Мишустин уволил замглавы Минздрава

Rambler News Service07:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
Происшествия

Оставившему двух детей в Шереметьево россиянину пообещали найти работу

Lenta.ru 03:13
Политика

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Происшествия

«Я здесь главный»: сумасшедший поляк напал на российский грузовик

Как сообщает Gorzowianin, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 января, в центре города Стшельцы Краеньские Мужчина остановил грузовик DAF, после чего начал бить в лобовое стекло автомобиля дорожным знаком.
Вести.Ru 09:29
Гаджеты

Заметно подешевел флагман Huawei Mate 30 5G

Как сообщает ToDay News Ufa, Huawei снизил стоимость флагманского камерофона Huawei Mate 30 5G.
ToDay News Ufa 02:20
Армия и оружие

В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США

В сети появились кадры с предполагаемого места крушения лайнера в Афганистане: вероятно, это воздушный узел связи ВВС США.
Lenta.ru 08:47
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову

Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
ТАСС 12:29
Общество

Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой

Темнокожий студент, приехавший учиться в Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ), публично попросил прощения за танец во Владикавказе.
Lenta.ru 03:39
Общество

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Lenta.ru 10:15
Политика

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
РИА Новости 07:56
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Турции события в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Московский Комсомолец 12:31
Политика

Медведев назвал главные задачи «Единой России»

Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Lenta.ru 10:27
Общество

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния), сообщает таблоид TMZ.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Армия и оружие

Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации

В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза провокаций боевиков с применением отравляющих веществ, сообщил 27 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM 12:26
Происшествия

В Рязани засняли скандал в травмпункте больницы № 11

В Рязани засняли скандал в травмпункте больницы № 11. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Рязань» ВКонтакте.
Рязань.Лайф 04:41
Происшествия

Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей

Российская газета 02:41
Армия и оружие

Зачем Испания хвастается участием в блокаде Ленинграда

Одна из крупнейших газет Испании решила похвалить знаменитую «Голубую дивизию» за войну против СССР и за участие в блокаде Ленинграда, когда «испанские солдаты проявили свои лучшие качества».
Взгляд.ру 03:56
Общество

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Вести.Ru 11:30
Политика

Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
ТАСС 07:17
Экономика

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Ведомости 02:42
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Политика

Комиссия рекомендовала помиловать израильтянку Иссасхар

Коммерсантъ 10:39
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой

Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
StarHit.ru вчера в 03:30
Гаджеты

Apple решила запатентовать стеклянный iMac

РБК 11:43
Религия

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин.
Lenta.ru вчера в 09:47
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Здоровье

Путь в прошлое

Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Коммерсантъ 23 января в 17:42
Шоу-бизнес

Жена футболиста Мамаева задала личный вопрос подписчикам инстаграма

Алана Мамаева, жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, в своем инстаграме обратилась к подписчикам с личным вопросом.
АБН 11:59
Общество

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Известия 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное