Политика

КоммерсантъКоммерсантъМишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
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Мишустин уволил замминистра здравоохранения Елену Бойко

РБК09:00

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

РИА Новости07:37

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Коммерсантъ08:06

Мишустин уволил замминистра здравоохранения РФ

News.ru07:47

Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко

ТАСС07:41

Елену Бойко сняли с должности замминистра здравоохранения

Московский Комсомолец08:12

Мишустин уволил замглавы Минздрава

Rambler News Service07:34
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
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