Политика
КоммерсантъМишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Читать в источнике
Оценить93
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Происшествия
Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол
Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Общество
Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет
Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 80 человек
Общее число жертв вируса достигло 80, сообщает госкомитет здравоохранения страны.
Религия
Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
В соцсети пользователи пишут, что священник умер, отслужив Божественную Литургию. Протоиерей скончался во дворе храма прп.
Экономика
Греф рекомендовал хранить сбережения в рублях
Греф пояснил, что сейчас рубль является достаточно стабильной валютой.
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Гаджеты
Вся линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Базовая модель Samsung Galaxy Note10 имеет 256 Гб встроенной памяти и стоит 540 долларов вместо 95.
Политика
Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии
Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
Хоккей
Великий американский форвард назвал тройку самых умных хоккеистов в истории. Среди них есть Ларионов
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл назвал трех самых умных игроков в истории хоккея.
Футбол
«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче
В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Происшествия
В Киеве экс-командир разведки ДНР открыл огонь по двум полицейским
Украинские правоохранители сообщили, что оперативниками был задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета двух человек возле кафе в Киевском Гидропарке.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Происшествия
Российская школьница умерла по дороге в школу
В подмосковном Домодедове 14-летняя россиянка упала по дороге в школу и умерла в больнице.
Общество
Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Происшествия
Появилось видео крушения вертолета, в котором находился Коби Брайант
В вертолете, который принадлежал баскетболисту, еще находились четверо человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта.
Политика
Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Гаджеты
Samsung изобрела VR-шлем в форме глаз мухи
Издание Letsgodigital сообщило, что южнокорейский гигант Samsung запатентовал уникальный шлем виртуальный реальности Odyssey Mixed Reality 2020, внешняя панель которого выполнена в форма глаз мухи.
Армия и оружие
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Здоровье
В Киеве подтвердили случай коронавируса
В Киеве подтвердили случай коронавируса – об этом сообщили в Киевском городском лабораторном центре минздрава Украины.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Здоровье
Общественники рассказали, как изменить ситуацию в лечении онкобольных
Как создать эффективную систему лечения онкологических больных, зачем нужны информационные кампании и при чем тут национальный проект «Здравоохранение» — обсудили эксперты Общественной палаты (ОП) РФ на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака.
Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета
В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.