Политика
РИА НовостиЕлену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
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Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
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Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
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Выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Медведев пошутил о "законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве".
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В Нижнем Новгороде главу района и его заместителя задержали за взятку
По версии следствия, Шаров и Цветков подозреваются в получении взятки в 150 тысяч рублей за незаконное бездействие в пользу жителя Нижнего Новгорода.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона о маткапитале до 31 декабря 2026 года.
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Зеленский рассказал Дуде про украинцев, освободивших Освенцим
Владимир Зеленский рассказал про 1-й украинский фронт и украинцев, освободивших концлагерь "Аушвиц-Биркенау".
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ЦСКА интересуется полузащитником «Лорьяна» Кабо
Как сообщает FootMercato, Кабо интересуются московский ЦСКА, руководство армейцев уже связалось с представителями футболиста.
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Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
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В DOOM Eternal вообще не будет микротранзакций и виртуального магазина
Творческий руководитель DOOM Eternal Хьюго Мартин в переписке на Facebook подтвердил, что в шутере не будет ни микротранзакций, ни даже виртуального магазина.
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Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
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Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
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Минтруд упростил процедуру установления инвалидности
С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
Экономика
Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».
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Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
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ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
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Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса.
Здоровье
В Винницкой области закрываются школы из-за эпидемии гриппа
В Винницкой области Украины 13 школ закрылись на карантин из-за увеличения количества заболевших гриппом и ОРВИ.
Экономика
Россия продолжает занимать второе место по экспорту вооружений в мире
В прошлом году Россия осталась на втором месте по объемам экспорта вооружений, поставив военной техники на $14,144 млрд, что составляет 15,4% от общемирового показателя.
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Глава РАН Сергеев допустил глобальную эпидемию коронавируса
Глава РАН считает: чтобы остановить распространение болезни, нужно активное взаимодействие с ВОЗ.
Авто
Германия выпустит дешевый народный электромобиль
Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.
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В Киеве экс-командир разведки ДНР открыл огонь по двум полицейским
Украинские правоохранители сообщили, что оперативниками был задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета двух человек возле кафе в киевском Гидропарке.
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Иран подготовил 6 спутников для вывода на орбиту
Попытку вывода спутников в космос Иран предпринял в январе 2019 года.
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Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна
Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.