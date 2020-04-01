Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

РИА Новости08:36

Мишустин уволил замглавы Минздрава Костенникова по его просьбе

Коммерсантъ07:18

Замглавы Минздрава уволился по собственному желанию

Комсомольская правда07:48

Мишустин уволил замминистра здравоохранения

Lenta.ru07:30

Замглавы Минздрава Дмитрий Костенников уволился по собственному желанию

Газета.Ru07:18

Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова

ТАСС07:18

Мишустин уволил Костенникова с должности замглавы Минздрава

РБК08:28
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Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera вчера в 14:59
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Происшествия

В Якутии воры вырезали кабель и нарушили связь по всей республике

В Якутии злоумышленники вырезали магистральный кабель "Ростелекома", в результате чего временно нарушилась связь по всей республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Российская газета 08:30
Экономика

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Газета.Ru 07:31
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Происшествия

Полиция Москвы пока не будет задерживать людей за нарушение режима самоизоляции

Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:21
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Происшествия

В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
Общество

Форма пропуска для перемещения на работу появится к концу дня

Пропуск даст право человеку беспрепятственно проследовать из дома до работы и обратно без каких-либо последствий.
Gorod48 06:31
Общество

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактирующих с заразившимися коронавирусом

Минкомсвязь РФ создала систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с заразившимися коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов.
ТАСС 08:34
Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия 06:43
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK вчера в 09:49
Футбол

Экс-игрок сборной Украины рассказал о жизни в Крыму

Экс-футболист симферопольской "Таврии" и сборной Украины Денис Голайдо, живущий в Крыму, в интервью украинским СМИ рассказал о том, что изменилось на полуострове после его вхождения в состав России.
РИА Новости Крым 01:49
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Общество

Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи

Евразия Daily вчера в 11:33
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Происшествия

Собственнику ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение

Газета.Ru 02:46
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
BFM.ru вчера в 21:44
Политика

Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом

После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.
РБК 06:58
Шоу-бизнес

В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву

Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Пятый канал вчера в 10:50
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%

Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба.
Ведомости 08:28
Политика

Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Lenta.ru 05:03
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Кино

Зак Снайдер рассказал, в чем смысл фильма «Бэтмен против Супермена»

Американский режиссер Зак Снайдер на прошедших выходных провел трансляцию с просмотром своей же картины "Бэтмен против Супермена" с подробным разбором лора этой киновселенной.
Российская газета 07:03
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