Политика
РИА НовостиМишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля
Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Происшествия
В Якутии воры вырезали кабель и нарушили связь по всей республике
В Якутии злоумышленники вырезали магистральный кабель "Ростелекома", в результате чего временно нарушилась связь по всей республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Происшествия
Полиция Москвы пока не будет задерживать людей за нарушение режима самоизоляции
Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Происшествия
В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете
На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Общество
Форма пропуска для перемещения на работу появится к концу дня
Пропуск даст право человеку беспрепятственно проследовать из дома до работы и обратно без каких-либо последствий.
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактирующих с заразившимися коронавирусом
Минкомсвязь РФ создала систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с заразившимися коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Футбол
Экс-игрок сборной Украины рассказал о жизни в Крыму
Экс-футболист симферопольской "Таврии" и сборной Украины Денис Голайдо, живущий в Крыму, в интервью украинским СМИ рассказал о том, что изменилось на полуострове после его вхождения в состав России.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
Общество
Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
Политика
Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом
После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.
Шоу-бизнес
В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву
Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%
Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба.
Политика
Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Кино
Зак Снайдер рассказал, в чем смысл фильма «Бэтмен против Супермена»
Американский режиссер Зак Снайдер на прошедших выходных провел трансляцию с просмотром своей же картины "Бэтмен против Супермена" с подробным разбором лора этой киновселенной.