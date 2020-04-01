Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Замглавы Минздрава Дмитрий Костенников уволился по собственному желанию

Газета.Ru07:18

Мишустин уволил Костенникова с должности замглавы Минздрава

РБК08:28

Замглавы Минздрава Дмитрий Костенинников уволился по собственному желанию

Комсомольская правда07:48

Мишустин уволил замминистра здравоохранения

Lenta.ru07:30

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

РИА Новости08:36

Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова

ТАСС07:18

Мишустин уволил замглавы Минздрава Костенникова по его просьбе

Коммерсантъ07:18
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Происшествия

Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
РИА Новости 06:57
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Здоровье

Ситуацию с аппаратами ИВЛ прокомментировали в областном Минздраве

В пресс-службе областного минздрава опровергли информацию о том, что в Гайской городской больнице нет аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
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Ростовчанам придется доказывать в суде, что они шли за хлебом

Людям, не проживающим по месту прописки и задержанным полицией или административной инспекцией якобы на нарушении режима самоизоляции, придется едва ли не в суде доказывать, где они конкретно живут.
Панорама Ростова-на-Дону 08:46
Происшествия

В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
Общество

Минкомсвязи создаст систему отслеживания нарушений карантина

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал о разработке системы, которая позволит отследить нарушение условий режима самоизоляции.
Профиль 10:07
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Армия и оружие

Северный флот получит пять субмарин «Ясень»

Военно-морской флот получит семь субмарин, пять из которых пойдут на Северный флот.
Би-порт 04:29
Политика

Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд

ТАСС 09:20
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
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Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
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Яркий неопознанный объект появился на поверхности Луны

Исследователи стали очевидцами неопознанного летающего объекта, который засветился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
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Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 30 марта в 11:46
Политика

Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
РИА Новости 09:06
Армия и оружие

Коронавирус не помешал ракетным испытаниям на Украине

Очередное испытание ракеты «Ольха-М» прошло на Украине, несмотря на объявленный режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса нового типа.
Rambler News Service 08:12
Здоровье

Курянам запретят сближаться из-за коронавируса

В новом постановлении руководителя Роспотребнадзора и главного санитарного врача России Анны Поповой говорится о различных мерах борьбы с распространением заболевания.
Курские известия 03:43
Здоровье

Ученые оценили риск смерти от коронавируса в зависимости от возраста

Ученые Британского совета по медицинским исследованиям выяснили, что вероятность госпитализации и смерти при заболевании COVID-19 увеличивается с возрастом.
РИА Новости 08:10
Общество

Как жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
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Экономика

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM вчера в 03:25
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США пообещали Турции помощь, если Анкара уберет «Триумфы»

США выступили против покупки Турцией российского вооружения: американцы утверждают, что системы НАТО с ним несовместимы.
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Политика

Путин подписал закон о праве ФСО использовать боевую технику

Согласно закону, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке.
ТАСС 09:32
Кино

Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены

Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Bimru.ru 05:39
Здоровье

Врачи Тульской области получат материальное поощрение

Врачи Тульской области получат материальное поощрение.
Первый Тульский 07:44
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Общество

Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек.
Lenta.ru 10:13
Происшествия

Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе

Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 09:17
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Италия: пение прекращается, вводятся талоны на еду и нарастает страх

Через три недели пение прекратилось, но начали нарастать социальные волнения и грабежи продуктовых магазинов, поскольку значительная часть населения, особенно на более бедном юге, постепенно начинает оставаться без средств к существованию.
Турпром 01:36
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
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