Политика
РИА НовостиМишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Здоровье
Ситуацию с аппаратами ИВЛ прокомментировали в областном Минздраве
В пресс-службе областного минздрава опровергли информацию о том, что в Гайской городской больнице нет аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Общество
Ростовчанам придется доказывать в суде, что они шли за хлебом
Людям, не проживающим по месту прописки и задержанным полицией или административной инспекцией якобы на нарушении режима самоизоляции, придется едва ли не в суде доказывать, где они конкретно живут.
Происшествия
В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете
На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Общество
Минкомсвязи создаст систему отслеживания нарушений карантина
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал о разработке системы, которая позволит отследить нарушение условий режима самоизоляции.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Армия и оружие
Северный флот получит пять субмарин «Ясень»
Военно-морской флот получит семь субмарин, пять из которых пойдут на Северный флот.
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Космос
Яркий неопознанный объект появился на поверхности Луны
Исследователи стали очевидцами неопознанного летающего объекта, который засветился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Политика
Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
Армия и оружие
Коронавирус не помешал ракетным испытаниям на Украине
Очередное испытание ракеты «Ольха-М» прошло на Украине, несмотря на объявленный режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса нового типа.
Здоровье
Курянам запретят сближаться из-за коронавируса
В новом постановлении руководителя Роспотребнадзора и главного санитарного врача России Анны Поповой говорится о различных мерах борьбы с распространением заболевания.
Здоровье
Ученые оценили риск смерти от коронавируса в зависимости от возраста
Ученые Британского совета по медицинским исследованиям выяснили, что вероятность госпитализации и смерти при заболевании COVID-19 увеличивается с возрастом.
Общество
Как жизнь россиян изменится с 1 апреля
В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Экономика
Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
Политика
США пообещали Турции помощь, если Анкара уберет «Триумфы»
США выступили против покупки Турцией российского вооружения: американцы утверждают, что системы НАТО с ним несовместимы.
Политика
Путин подписал закон о праве ФСО использовать боевую технику
Согласно закону, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке.
Кино
Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены
Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Здоровье
Врачи Тульской области получат материальное поощрение
Врачи Тульской области получат материальное поощрение.
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Общество
Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек.
Происшествия
Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе
Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Италия: пение прекращается, вводятся талоны на еду и нарастает страх
Через три недели пение прекратилось, но начали нарастать социальные волнения и грабежи продуктовых магазинов, поскольку значительная часть населения, особенно на более бедном юге, постепенно начинает оставаться без средств к существованию.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.