Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

РИА Новости08:36

Замглавы Минздрава Дмитрий Костенников уволился по собственному желанию

Газета.Ru07:18

Замглавы Минздрава Дмитрий Костенинников уволился по собственному желанию

Комсомольская правда07:48

Мишустин уволил замминистра здравоохранения

Lenta.ru07:30

Мишустин уволил Костенникова с должности замглавы Минздрава

РБК08:28

Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова

ТАСС07:18

Мишустин уволил замглавы Минздрава Костенникова по его просьбе

Коммерсантъ07:18
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 30 марта в 12:59
Общество

За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом

В России за сутки число зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 440, таким образом, в стране в настоящее время 2777 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Известия 05:26
Здоровье

Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса

Эксперты ассоциации пришли к выводу, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе стала причиной высокой смертности от коронавируса.
РИА Новости 10:18
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в России

Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране нет.
News.ru 11:33
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Игры

В War Thunder на 1 апреля добавили космические сражения

Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.
Игромания.ру 08:38
Космос

Какие преимущества даст Пекину развертывание своего аналога GPS

Система "Бейдоу" предназначена для предоставления высокоточных услуг глобального позиционирования, а также средств передачи ограниченных объемов данных для коммерческих и военных пользователей.
Газета.Ru 08:20
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Здоровье

В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса

Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
РИА Новости 10:35
Здоровье

Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru 03:25
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Политика

Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
РИА Новости 09:06
Энергетика

Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Коммерсантъ 11:45
Авто

Новая Lada Vesta FL получит светодиодные фары

Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Автоновости дня 01:37
Гаджеты

Sony представила новые 8К-телевизоры

Megaobzor.com 06:37
Общество

МИД РФ: около 25 тысяч россиян за рубежом намерены вернуться на родину

Все посольские и консульские учреждения находятся в контакте с россиянами.
Интерфакс 08:55
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Политика

Украина поддержала введение санкций против Белоруссии

Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Газета.Ru 05:59
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Общество

В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
РИА Новости 09:31
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.
АиФ Нижний Новгород 02:45
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Повседневная жизнь в Ухане: карантин сняли, вирус не ликвидировали

Ожидается, что карантин в Ухане, введенный 23 января, будет полностью снят уже 8 апреля.
Московский Комсомолец 09:27
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье 01:11
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