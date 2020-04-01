Политика
РИА НовостиМишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом
В России за сутки число зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 440, таким образом, в стране в настоящее время 2777 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Здоровье
Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса
Эксперты ассоциации пришли к выводу, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе стала причиной высокой смертности от коронавируса.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в России
Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране нет.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Игры
В War Thunder на 1 апреля добавили космические сражения
Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.
Космос
Какие преимущества даст Пекину развертывание своего аналога GPS
Система "Бейдоу" предназначена для предоставления высокоточных услуг глобального позиционирования, а также средств передачи ограниченных объемов данных для коммерческих и военных пользователей.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Здоровье
В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса
Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Здоровье
Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Политика
Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
Энергетика
Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Авто
Новая Lada Vesta FL получит светодиодные фары
Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Гаджеты
Sony представила новые 8К-телевизоры
Общество
МИД РФ: около 25 тысяч россиян за рубежом намерены вернуться на родину
Все посольские и консульские учреждения находятся в контакте с россиянами.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Политика
Украина поддержала введение санкций против Белоруссии
Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Общество
В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина
Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Повседневная жизнь в Ухане: карантин сняли, вирус не ликвидировали
Ожидается, что карантин в Ухане, введенный 23 января, будет полностью снят уже 8 апреля.
Общество
Правила техосмотра автомобилей в России изменили
Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.