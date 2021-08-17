Онищенко допустил совместную вакцинацию от коронавируса и гриппа этой осенью

Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что этой осенью в России параллельно будут проходить две прививочные кампании: от коронавируса и от гриппа.