Российская газетаМишустин: в 2021 году в РФ начнется создание сети университетских кампусовКак сообщал на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин, власти отобрали восемь заявок из почти 30 на строительство университетских кампусов.РИА НовостиНижний Новгород станет одним из восьми городов России, где появится IT-кампус.Время НБюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проектов, отметил он.ИнтерфаксРегионы должны будут найти и привлечь частные инвестиции.Российская газетаЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнГородовойМой БрянскРоссийская газетаКаскадИндикаторЭхо Москвы в УфеВремя НREGNUMФАНМинистерство науки и высшего образования Российской ФедерацииРБК УфаТК ВолгаInScienceНижегородская ПравдаНИА Нижний НовгородОрёлТаймсУчительская газетаНьюс-ННГазета Республика БашкортостанПервый областнойПодробнее о событииПроект нижегородского IT-кампуса поддержан на федеральном уровнеREGNUM13:48Глава Челябинской области Текслер: межвузовский кампус позволит молодежи получать новые знанияРИА Новости09:37Мишустин: в 2021 году в РФ начнется создание сети университетских кампусовРоссийская газета05:56Проект межвузовского кампуса в Челябинске получит федеральное финансированиеZnak.com06:14Правительство РФ одобрило строительство кампуса в ЧелябинскеПервый областной06:13В России завершают работы над 14 проектами университетских кампусов мирового уровняОбщественное телевидение России06:23Грант на создание университетских кампусов составит до 60% стоимости проектаТАСС05:54Показать ещёОценить7Поделиться