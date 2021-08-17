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Мишустин: в 2021 году в РФ начнется создание сети университетских кампусов

Как сообщал на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин, власти отобрали восемь заявок из почти 30 на строительство университетских кампусов.
РИА Новости
Нижний Новгород станет одним из восьми городов России, где появится IT-кампус.
Время Н
Бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проектов, отметил он.
Интерфакс
Регионы должны будут найти и привлечь частные инвестиции.
Российская газета

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Мишустин: в 2021 году в РФ начнется создание сети университетских кампусов
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