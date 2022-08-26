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Мишустин: в ЕАЭС активно идет переход на расчеты в нацвалютах

Переход на расчеты в национальных валютах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) идет активным образом.
Экономика сегодня
Михаил Мишустин заявил об успешном отказе российского бизнеса от доллара.
Сова-Ньюс
Премьер-министры стран ЕАЭС работают над созданием Евразийской перестраховочной компании, которая должна стать действенным инструментом поддержки бизнеса.
ФАН
Мишустин добавил, что в неблагоприятных внешних условиях ЕАЭС доказал свою эффективность, о чем говорит динамика основных макропоказателей за первый квартал 2022 года.
Экономика сегодня

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Премьер Мишустин рассказал об успешном отказе от доллара в расчетах между странами ЕАЭС
ФАН02:28
Мишустин: в ЕАЭС активно идет переход на расчеты в нацвалютах
Экономика сегодня02:19
Мишустин сообщил, что переход на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС идет активно
ТАСС01:54
Премьер РФ заявил, что переход на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС идет активно
ИА Красная Весна02:06
Мишустин объявил об успешном отказе от доллара
Общественная служба новостей02:08
Мишустин заявил об успешном отказе от доллара
URA.Ru01:47
Премьер Мишустин: доля нацвалют в расчетах стран ЕАЭС достигла 75%
Газета.Ru01:44

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