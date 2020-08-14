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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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RT на русском

Мишустин в 2019 году заработал 18,2 млн рублей

RT на русском12:13
Эхо Москвы

Почти 10 млн рублей заработал за прошлый год Путин, что в сотни раз меньше дохода некоторых сенаторов и депутатов

Эхо Москвы12:07
RZN.info

Рязанский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

RZN.infoвчера в 01:56
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известия11:06
РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за 2019 год

РИА Новости11:30
ТАСС

Доход главы ФНС в 2019 году составил 44,9 млн руб

ТАСС12:53
Российская газета

Члены правительства отчитались о доходах за 2019 год

Российская газета12:52

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru15:02
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