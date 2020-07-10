Общество

REGNUMREGNUMМишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
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Итоги дня: Мишустин дал старт строительству трассы Москва – Казань, РФ начнет переговоры о международных полетах с 15 июля, Метшин представил «антивирусную программу»

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:00

Мишустин дал старт мегапроекту магистрали Москва — Казань

Реальное времявчера в 10:50

Автотрассу Москва — Казань планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

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Конкурсы на строительство трассы М-12 должны пройти не позднее 10 сентября - Мишустин

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РИА Новостивчера в 11:14

Мишустин заявил, что кабмин ставит задачу в 2024 году ввести в эксплуатацию трассу М-12

ТАССвчера в 06:57

Битумный путь: скоростная магистраль до Казани появится к 2024 году

Известиявчера в 09:44
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Происшествия

Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий

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Политика

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
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Хоккей

23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий скончался на тренировке

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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
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Общество

Синоптик назвал причину погодных аномалий в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил растущее число природных катаклизмов в России.
Газета.Ru 02:54
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Политика

Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России

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Общество

Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
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Происшествия

Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году

РИА Новости 06:06
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Шоу-бизнес

Антон Табаков празднует 60-летие

Сын известного актера Олега Табакова Антон 11 июля отмечает 60 лет со дня появления на свет.
Актуальные Новости 04:33
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Общество

Семья умершего пациента сможет получить доступ к врачебной тайне

Члены семьи смогут получить доступ к медицинской информации умершего пациента, если он при жизни дал на это письменное согласие.
Российская газета 05:56
Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
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Биатлон

Майгуров единогласно избран на пост президента СБР

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 09 июля в 06:04
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Автоспорт

Гонка Формулы 3 на Ред Булл Ринге остановлена из-за ливня

Обещанный синоптиками ливень обрушился на Ред Булл Ринг в субботу утром и привел к остановке первой гонки Формулы 3. Заезд молодежной серии стартовал под дождем, который с каждым кругом становился всё сильнее.
Autosport.com.ru 05:04
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Вышел трейлер фильма Невского с участием дочери Ван Дамма

Продюсером проекта является Александр Невский. Именно он привлек к участию в фильме французскую актрису Бьянку Бри.
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
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Футбол

Куртуа повторил рекорд «Реала» 32-летней давности

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа повторил рекорд команды 32-летней давности, сообщает Gracenote Live.
Газета.Ru вчера в 23:20
Наука

На объем мозга подростков не влияет использование смартфонов

Если ранее считалось, что у подростков, которые активно пользуются девайсами с радиоизлучением, объем серого вещества меньше, чем у других детей, то сейчас ученые не подтверждают данный факт.
Evo-rus.com 01:56
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Общество

В отношении адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела

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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
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Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

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Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
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Космос

Модуль-долгострой «Наука» для МКС успешно прошёл наземные испытания

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что специалисты ГКНПЦ им. М.В. Хруничева завершили вакуумные испытания многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» для Международной космической станции (МКС).
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Наука

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
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Общество

В России за сутки выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса

За сутки в 85 российских регионах было выявлено 6635 новых случаев коронавируса.
Газета Кемерова вчера в 04:05
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Политика

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

Хабаровск, 10 июля 2020, 09:06 — REGNUM Правоохранительные органы в Хабаровском крае провели обыски у шести членов партии ЛДПР.
REGNUM вчера в 02:06
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Политика

В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

Российская газета 03:35
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