Общество
REGNUMМишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
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Конкурсы на строительство трассы М-12 должны пройти не позднее 10 сентября - Мишустин
Интерфаксвчера в 06:51
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Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 июля в 23:29
Происшествия
На Ямале возбудили уголовные дела из-за вспышки COVID-19 среди рабочих
Уголовные дела возбуждены в Ямало-Ненецком автономном округе из-за случаев заболевания коронавирусом среди рабочих предприятий ТЭК, сообщает региональная прокуратура.
РИА Новости 04:03
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Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
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Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам
CT news вчера в 16:44
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В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета вчера в 08:57
Космос
США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны
Discover24 04:23
Общество
В Пензенской области сняты ограничения в работе ТЦ, ресторанов и кафе
В Пензенской области возобновляют полноценную работу торговые центры и объекты сферы общественного питания.
Пенза-взгляд 05:21
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Биатлон. Виктор Майгуров избран новым президентом СБР
В подмосковных Химках в субботу, 11 июля, проходит внеочередная конференция Союза биатлонистов России, главным вопросом которой стало избрание президента организации.
Вести.Ru 05:15
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NVIDIA зарегистрировала товарные знаки «3080», «4080» и «5080» в ЕС
Судя по всему, NVIDIA готовится к предстоящему выпуску своих графических ускорителей Ampere.
3DNews 01:43
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Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru 05:38
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
Наука
Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Evo-rus.com 08 июля в 13:25
Здоровье
В России выявили еще 6611 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 6611 случаев заражения коронавирусом.
Компания 03:39
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В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Энергетика
Газопровод «Голубой поток» простаивает с середины мая – Reuters
Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года.
REGNUM 05:25
Наука
Почему нейробиологи избегают левшей
Evo-rus.com 02:23
Общество
США побили седьмой антирекорд по заражению коронавирусом
Коронавирус за предыдущие сутки выявили у 67 149 жителей США, и это стало седьмым антирекордом по количеству заболевших.
Политическая Экспертиза 03:17
Политика
Нидерланды подадут иск к России в ЕСПЧ из-за сбитого MH17
Правительство Нидерландов сообщило, что подаст в Европейский суд по правам человека иск против России в связи с крушением в Донбассе малайзийского Boeing рейса MH17.
Коммерсантъ вчера в 08:35
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Доработанный Nissan GT-R набирает первую «сотню» за 2,9 сек. Тюнинг обойдется в 95 тысяч долларов.
Evo-rus.com 03:18
Наука
В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина
Палеонтологи нашли почти полный скелет доисторического дельфина, который достигал пяти метров и обладал острыми зубами.
News.ru вчера в 14:06
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Наука
Найден необычный способ обнаружения коронавируса по голосу
Американские ученые предположили, что обнаружить заражение человека коронавирусом можно с помощью его голоса, поскольку он полностью зависит от функционирования дыхательного аппарата.
MedikForum.ru вчера в 18:17
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Анита Цой получила отрицательный результат теста на коронавирус
Анита Цой получила отрицательный результат теста на коронавирус Благоустройством дома, в котором Цой провела всю весну, она занималась протяжении пяти лет.
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Станцию метро Санкт-Петербурга «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»
Северо-западный участок Невско-Василеостровской линии метрополитена Санкт-Петербурга от станции "Приморская" до станции "Беговая", включая и станцию "Новокрестовская", построили специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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Хосеп Гвардьола: «Второе место в АПЛ важнее победы в Кубке Англии»
После 34 туров чемпионата Англии-2019/20 «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице, ближайший преследователь — «Челси» — отстает на 9 очков.
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НХЛ объявила о рестарте сезона 1 августа в двух городах Канады
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и ассоциация игроков одобрили план возобновления сезона с 1 августа в канадских городах Эдмонтоне и Торонто.
РБК 05:00
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280 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
На 11 июля в Свердловской области у 15 623 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 03:49
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В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40