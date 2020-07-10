Общество
REGNUMМишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
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Политика
Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике
Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает сохранения противостояния на международной экономической арене.
РБК 14:33
Общество
Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
Общество
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна вчера в 04:18
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в мечеть, это позволит проводить в нем молитвы.
Известия 10:09
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru вчера в 11:47
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч
Турецкая Анталья за прошедшую неделю июля приняла порядка 27 тыс. гостей. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Газета.Ru 10:53
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Путешествия
Переполненные пляжи Кубани заставили россиян соскучиться по Турции
Самой частой жалобой российских туристов, отдыхающих в этом году на курортах Кубани и Крыма, стало чрезмерное число людей на городских пляжах.
Народные новости 08:10
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Политика
В Швейцарии суд обязал принять меры против секты «Свидетелей Иеговы»
Globallookpress В швейцарском Цюрихе суд оправдал эксперта по культам и доктора философских наук Регину Шписс, которая раскритиковала принципы секты "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ экстремистская организация).
РЕН ТВ 14:20
Общество
Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Интерфакс 11:56
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Футбол
Тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали на оставшиеся матчи РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги по итогам матча 27-го тура против "Локомотива" (1:1).
РБК 11:19
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Песков: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году
Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:42
Гаджеты
Xiaomi Mi Smart Band 5 будет стоить 40 евро и не получит поддержку NFC
К большому сожалению, глобальная версия Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC для совершения бесконтактной оплаты, а также голосового помощника Alexa Assistant и датчика для мониторинга кислорода в крови SpO2.
Live24 09:12
Политика
В Палату представителей США внесен законопроект о возможном включении России в список стран-спонсоров терроризма
Согласно документу, речь идет о требовании к госсекретарю, решить, нужно ли объявить Россию страной-спонсором терроризма, а также следует ли считать иностранными террористическими организациями те вооруженные формирования, которые поддерживаются Россией на востоке Украины, - передает Интерфакс.
Эхо Москвы 14:31
Общество
Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев
Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru 08:12
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета 03:38
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобили вчера в 22:21
Культура
ФАС снова отменила итоги конкурса по реконструкции Театра оперы
Федеральная антимонопольная служба снова предписала отменить итоги конкурса по сохранению здания Саратовского театра оперы и балета.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:35
Автоспорт
Квят оценил работу болида «Альфа Таури»
Газета.Ru 13:42
Шоу-бизнес
Французская модель порадовала фанатов снимками в прозрачном белье
Матильда Танто опубликовала два снимка в просвечивающем белье с неоновыми строчками на радость подписчиков.
ФАН вчера в 02:39