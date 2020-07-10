Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

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