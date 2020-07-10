Общество

REGNUMREGNUMМишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
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Итоги дня: Мишустин дал старт строительству трассы Москва – Казань, РФ начнет переговоры о международных полетах с 15 июля, Метшин представил «антивирусную программу»

БИЗНЕС Online13:00

Мишустин дал старт мегапроекту магистрали Москва — Казань

Реальное время10:50

Битумный путь: скоростная магистраль до Казани появится к 2024 году

Известия09:44

Конкурсы на строительство трассы М-12 должны пройти не позднее 10 сентября - Мишустин

Интерфакс06:51

Мишустин дал ход автотрассе из Европы в Западный Китай и дальше

РИА Новости11:14

Мишустин заявил, что кабмин ставит задачу в 2024 году ввести в эксплуатацию трассу М-12

ТАСС06:57

Автотрассу Москва — Казань планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

Татар-информ07:24
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Политика

Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает сохранения противостояния на международной экономической арене.
РБК 14:33
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Общество

Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения

Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
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Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
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Общество

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
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Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна вчера в 04:18
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в мечеть, это позволит проводить в нем молитвы.
Известия 10:09
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Происшествия

Суд арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах

РБК 07:30
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Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

CyberSport.ru вчера в 11:47
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Путешествия

Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч

Турецкая Анталья за прошедшую неделю июля приняла порядка 27 тыс. гостей. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Газета.Ru 10:53
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Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

РБК 02:48
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Путешествия

Переполненные пляжи Кубани заставили россиян соскучиться по Турции

Самой частой жалобой российских туристов, отдыхающих в этом году на курортах Кубани и Крыма, стало чрезмерное число людей на городских пляжах.
Народные новости 08:10
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
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Политика

В Швейцарии суд обязал принять меры против секты «Свидетелей Иеговы»

Globallookpress В швейцарском Цюрихе суд оправдал эксперта по культам и доктора философских наук Регину Шписс, которая раскритиковала принципы секты "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ экстремистская организация).
РЕН ТВ 14:20
Общество

Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Интерфакс 11:56
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Наука

Ученые доказали, что умирающий человек продолжает слышать звуки

МедиаПоток 09:05
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Футбол

Тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали на оставшиеся матчи РПЛ

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги по итогам матча 27-го тура против "Локомотива" (1:1).
РБК 11:19
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Политика

Песков: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году

Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:42
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Гаджеты

Xiaomi Mi Smart Band 5 будет стоить 40 евро и не получит поддержку NFC

К большому сожалению, глобальная версия Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC для совершения бесконтактной оплаты, а также голосового помощника Alexa Assistant и датчика для мониторинга кислорода в крови SpO2.
Live24 09:12
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В Палату представителей США внесен законопроект о возможном включении России в список стран-спонсоров терроризма

Согласно документу, речь идет о требовании к госсекретарю, решить, нужно ли объявить Россию страной-спонсором терроризма, а также следует ли считать иностранными террористическими организациями те вооруженные формирования, которые поддерживаются Россией на востоке Украины, - передает Интерфакс.
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Общество

Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев

Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
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С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Российская газета 03:38
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Авто

Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
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ФАС снова отменила итоги конкурса по реконструкции Театра оперы

Федеральная антимонопольная служба снова предписала отменить итоги конкурса по сохранению здания Саратовского театра оперы и балета.
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Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

REGNUM 13:02
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Квят оценил работу болида «Альфа Таури»

Газета.Ru 13:42
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Французская модель порадовала фанатов снимками в прозрачном белье

Матильда Танто опубликовала два снимка в просвечивающем белье с неоновыми строчками на радость подписчиков.
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