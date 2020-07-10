Общество
КоммерсантъМишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Общество
Голикова сообщила об отмене карантина для прибывающих в Россию
«Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее, чем за три дня до прибытия в Россию», — подчеркнула она.
РБК 11:38
Баскетбол
Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКА
Чемпионат вчера в 10:49
Авто
В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada
В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия 05:49
Хоккей
41-летний Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом» еще на год
Российский нападающий Павел Дацюк продлил контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» еще на один сезон.
Нева Спорт 10:21
Культура
В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка
Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Культуромания вчера в 10:01
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Гаджеты
Samsung не ждет высоких продаж Galaxy Note 20
Samsung Galaxy Note20 Ultra Render Samsung подтвердил, что следующее мероприятие Galaxy Unpacked состоится 5 августа, где компания планирует выпустить серию Galaxy Note20 следующего поколения, а также Galaxy Z Fold 2 и пару других продуктов.
PROkhab.ru 03:31
Единоборства
Александр Емельяненко назвал Харитонова предателем
Емельяненко заявил, что все фразы, выпущенные Харитоновым, говорят о том, что он «предатель и человек без внутреннего стержня», и он готов отправить его в нокаут по правилам MMA, осталось лишь организовать бой.
CT news 10:06
Шоу-бизнес
Харламов после заявления о разводе с Асмус начал ходить по вечеринкам
Стендап-комик Гарик «Бульдог» Харламов после заявления о разводе с актрисой Кристиной Асмус начал ходить по вечеринкам.
АБН вчера в 09:59
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
Технологии
Сбой в работе приложений на iOS устранен
Facebook устранил сбой в Facebook iOS SDK, из-за которого ранее нарушилась работа приложений на iPhone и iPad.
Коммерсантъ 11:54
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче различных финансовых документов президента США Дональда Трампа суду Нью-Йорка.
News.ru вчера в 13:59
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
РИА Новости 10:46
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.
RT на русском 11:49
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Здоровье
В горбольницу №4 приехали пять врачей из других регионов России
Одна из выпускниц медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной уже работает акушером в женской консультации, еще несколько девушек приняты на работу медсёстрами.
Вести.Севастополь 07:01
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами
"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции, принял решение освободить от должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова", - сообщает в четверг обладминистрация.
CT news 08:25
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Evo-rus.com 04:01
Общество
Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов
Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
НТВ 05:57
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34