Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Общество Голикова сообщила об отмене карантина для прибывающих в Россию «Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее, чем за три дня до прибытия в Россию», — подчеркнула она. 2

Хоккей 41-летний Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом» еще на год Российский нападающий Павел Дацюк продлил контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» еще на один сезон.

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 1,4K

Гаджеты Samsung не ждет высоких продаж Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Note20 Ultra Render Samsung подтвердил, что следующее мероприятие Galaxy Unpacked состоится 5 августа, где компания планирует выпустить серию Galaxy Note20 следующего поколения, а также Galaxy Z Fold 2 и пару других продуктов.

Единоборства Александр Емельяненко назвал Харитонова предателем Емельяненко заявил, что все фразы, выпущенные Харитоновым, говорят о том, что он «предатель и человек без внутреннего стержня», и он готов отправить его в нокаут по правилам MMA, осталось лишь организовать бой.

Общество Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. 31

Технологии Сбой в работе приложений на iOS устранен Facebook устранил сбой в Facebook iOS SDK, из-за которого ранее нарушилась работа приложений на iPhone и iPad. 49

Футбол Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом. 28

Политика МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. 10

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов. 1

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 31

Общество Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами "Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции, принял решение освободить от должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова", - сообщает в четверг обладминистрация. 54