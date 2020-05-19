Политика
ИнтерфаксМихаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
Указ президента РФ о назначении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя российского правительства утратил силу, сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин подписал указ о возвращении Михаилу Мишустину полномочий премьера.
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Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
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Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
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Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в РФ Совета Федерации.
РИА Новости 06:12
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Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Общество
Уральские туристы обнаружили пирамиду больше пирамиды Хеопса
Туристы из уральского клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили на Приполярном Урале огромную пирамиду, в несколько раз превышающую египетскую пирамиду Хеопса.
RuNews24.ru 06:00
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Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Общество
В Петербурге вновь заработала станция метро «Беговая»
Станцию "Беговая" Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургского метрополитена открыли на вход и выход после временного закрытия по техническим причинам, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
ТАСС 07:04
Здоровье
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РИАМО вчера в 08:56
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Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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«Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным
Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 06:36
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare добавят классическую королевскую битву
На этой неделе для Call of Duty: Modern Warfare выйдет крупное обновление с множеством нововведений.
Игромания.ру вчера в 14:11
Здоровье
Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России
Как минимум 186 медиков умерли в России после заражения коронавирусом, подсчитали в «Медиазоне».
Lenta.ru 06:54
Авто
Какие автомобили покупают во время кризиса россияне
В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа».
Tvoe-avto.com 05:31
Общество
В Петербурге запретили все прощания с умершими
Как следует из документа, все церемонии прощания с умершими должны быть исключены вне зависимости от диагноза покойного.
Инфо24 06:28
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
Lenta.ru 03:26
Энергетика
Возможность повторения отрицательных цен на нефть оценили
Аналитики оценили возможность повторения отрицательных цен на нефть в мае 2020 года и сочли такой сценарий маловероятным.
Lenta.ru 06:55
Здоровье
Названы города с новыми зараженными коронавирусом в Ростовской области
За сутки девять аппаратов ИВЛ провели почти три тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.
Rostov gazeta вчера в 04:02
Общество
Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя
Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Вести.Ru 06:13
Общество
В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry
В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
Общество
Первый канал показал сюжет о «праздновании новоселья» военных в Подмосковье; квартиры находятся в металлических контейнерах
Медиазона 06:09
Игры
Тираж Dark Souls III превысил десять миллионов копий
Общий тираж франшизы Dark Souls превысил 27 млн копий.
CyberSport.ru 03:19
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Политика
В Сети появилась запись разговора Байдена и Порошенко по вопросу отстранения Шокина
В ходе разговора, бывший глава Украины Порошенко докладывает вице-президенту США, что не смотря на отсутствие обвинений в коррупции или иных неправомерных действий, он сказал генеральному прокурору Шокину написать заявление об отставке по результатам встречи Байдена и Порошенко.
Новостной фронт 07:10
Культура
Новый сезон мультсериала «Смешарики» появится этой осенью
18 мая состоялась премьера первых четырех серий нового сезона анимационного сериала «Смешарики» от Группы Компаний «Рики», впереди же - целый новый сезон, который можно будет увидеть грядущей осенью.
Петербургский дневник 03:43
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала архивные кадры с дочкой
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WMJ.ru 02:21
Кино
Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II появился на Wink
На видеосервисе Wink появился комедийный сериал "Великая", рассказывающий про императрицу Екатерину II.
Piter.tv 02:42