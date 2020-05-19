с чего всё началось

Указ президента РФ о назначении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя российского правительства утратил силу, сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин подписал указ о возвращении Михаилу Мишустину полномочий премьера.

Политика Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в РФ Совета Федерации. 48

Общество Уральские туристы обнаружили пирамиду больше пирамиды Хеопса Туристы из уральского клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили на Приполярном Урале огромную пирамиду, в несколько раз превышающую египетскую пирамиду Хеопса. 9

Общество В Петербурге вновь заработала станция метро «Беговая» Станцию "Беговая" Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургского метрополитена открыли на вход и выход после временного закрытия по техническим причинам, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен". 3

Шоу-бизнес Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. 84

Футбол «Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".

Игры В Call of Duty: Modern Warfare добавят классическую королевскую битву На этой неделе для Call of Duty: Modern Warfare выйдет крупное обновление с множеством нововведений.

Авто Какие автомобили покупают во время кризиса россияне В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа». 34

Общество В Петербурге запретили все прощания с умершими Как следует из документа, все церемонии прощания с умершими должны быть исключены вне зависимости от диагноза покойного. 221

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году. 83

Энергетика Возможность повторения отрицательных цен на нефть оценили Аналитики оценили возможность повторения отрицательных цен на нефть в мае 2020 года и сочли такой сценарий маловероятным. 1

Общество Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. 45

Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1,3K

Политика В Сети появилась запись разговора Байдена и Порошенко по вопросу отстранения Шокина В ходе разговора, бывший глава Украины Порошенко докладывает вице-президенту США, что не смотря на отсутствие обвинений в коррупции или иных неправомерных действий, он сказал генеральному прокурору Шокину написать заявление об отставке по результатам встречи Байдена и Порошенко.

Культура Новый сезон мультсериала «Смешарики» появится этой осенью 18 мая состоялась премьера первых четырех серий нового сезона анимационного сериала «Смешарики» от Группы Компаний «Рики», впереди же - целый новый сезон, который можно будет увидеть грядущей осенью. 39

Экономика Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 241