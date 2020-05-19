Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМихаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

Указ президента РФ о назначении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя российского правительства утратил силу, сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин подписал указ о возвращении Михаилу Мишустину полномочий премьера.
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Текст указа президента РФ Владимира Путина, отменяющего возложение обязанностей премьера на первого зампреда правительства Андрея Белоусова, опубликован во вторник на сайте
 Кремля.
ТАСС04:40

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Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

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Путин вернул Мишустину полномочия главы правительства

РБК04:44

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

Интерфакс04:46

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Коммерсантъ04:46

Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера

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Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Lenta.ru04:43

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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
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