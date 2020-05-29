с чего всё началось

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавирусной инфекции отраслей экономики.

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

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