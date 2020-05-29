с чего всё началось

Правительство решило включить СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса Российские медиа смогут пользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными государством для компаний и организаций из таких отраслей.

СМИ включили в список пострадавших от коронавируса отраслей

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Шоу-бизнес Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.

Общество В Испании за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19 Ни одного летального исхода у пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, не было зафиксировано в Испании за последние 24 часа, следует из данных министерства здравоохранения.

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,7K

Футбол Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.

Авто Volkswagen представил спецверсию кроссовера Tiguan в России Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу немецкой марки, новый Volkswagen Tiguan Go! предлагается с 1,4-литровым турбированным двигателем TSI мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом, а также 150-сильной версией того же мотора в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и передним, либо полным приводом.

Экономика Инвесторов ждет крайне насыщенная на события неделя На минувшей неделе на мировые рынки поступило сразу несколько негативных новостей, но они не смогли сломать оптимизм инвесторов.

Космос Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. 23

Авто BMW отзывает в России 76 автомобилей Немецкая компания BMW отзывает в России седаны 5-Series (G30) и 7-Series (G11).

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 577

Шоу-бизнес Леди Гага разочаровала фанатов лишним весом Фанатов поразил внешний вид звезды: она набрала явно не один лишний килограмм. Видимо, режим самоизоляции дал о себе знать.

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 246

Политика Китай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США Власти КНР потребовали от госкомпаний приостановить закупку соевых бобов и свинины у США из-за позиции Вашингтона на резолюцию о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, принятую Всекитайским собранием народных представителей. 1

Общество Владимир Путин поздравил многодетную семью из Сызрани Сегодня, 1 июня, Президент РФ Владимир Путин в режиме ВКС поздравил девять многодетных семей, награжденных орденом "Родительская слава".