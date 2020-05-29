с чего всё началось

Правительство включило российские СМИ в перечень отраслей экономики. Которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. Теперь медиаотрасль может воспользоваться всеми предусмотренными мерами поддержки.

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

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