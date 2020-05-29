Коронавирус

Кавказ ПостКавказ ПостМишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство включило российские СМИ в перечень отраслей экономики. Которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. Теперь медиаотрасль может воспользоваться всеми предусмотренными мерами поддержки.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

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СМИ включили в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса

Губерния-3302:21

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09

СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

Ёлдаш29 мая в 07:23

Степашин: признание книгоиздания пострадавшей от пандемии отраслью позволит ей выжить

ТАСС29 мая в 12:00

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25
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Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
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Авто

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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне.
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Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
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