Коронавирус
КоммерсантъМишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБК29 мая в 06:25
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Общество
Еще 1 тыс. 855 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Агентство Москва 02:51
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
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Общество
Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу
Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.
Lenta.ru вчера в 03:38
Происшествия
В Калужской области объявили штормовое предупреждение
"По данным калужского Гидрометцентра, в ближайший час и с сохранением днем 31 мая в отдельных районах Калужской области ожидается очень сильный дождь", - говорится в предупреждении.
Московский Комсомолец Калуга 01:34
Общество
В России за сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса
«За последние сутки в России выявлено 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая (40,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
ФАН 03:57
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru 29 мая в 15:22
Армия и оружие
США могут отправить военных в Тунис «из-за России»
Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
Космос
Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon
Известия вчера в 23:25
Происшествия
В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
По данным ведомства, в субботу около 21.00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин.
РИА Новости 03:05
Хоккей
Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа
Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.
Metaratings вчера в 02:25
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Общество
В Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса
В Татарстане подтверждено 52 новых случаев коронавируса (вчера было 63).
Республика Татарстан 03:36
Футбол
«Реал» может провести лето без трансферов
Мадридский "Реал" рискует не совершить ни одной покупки в летнее трансферное окно.
Vprognoze.ru вчера в 22:29
Общество
Песков рассказал о потере обоняния и дне заражения коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих симптомах COVID-19 и дне, когда он понял, что заразился инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:51
Общество
В Крыму разработали план открытия курортного сезона
Крым подготовил план открытия курортного сезона, предполагающий трёхэтапное открытие гостиниц и санаториев, рассказали в пресс-службе министерства курортов республики.
Парламентская газета вчера в 13:32
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в голову от Чукагян
Чукагян нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову.
ODDS.ru 03:02
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
Новые автомобили вчера в 09:33
Транспорт
Половодьем размыло железнодорожное полотно под Мурманском
В районе поселка Молочный половодьем размыло насыпь под железнодорожным полотном, из-за этого было нарушено движение пассажирских поездов.
Мурманский вестник вчера в 14:05
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
Общество
В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации
Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
Общество
В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса
Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан.
REGNUM вчера в 04:02
Кино
У фильма «Соник в кино» появится сиквел
Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что приступили к разработке сиквела динамичной семейной комедии, пишет Variety.
Inc-news.ru 29 мая в 06:55
Здоровье
265 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
В Свердловской области за минувшие сутки ещё 265 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:42
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском вчера в 11:49
Здоровье
В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом
Более 60 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, число скончавшихся достигло 27, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
РИА Новости 03:56