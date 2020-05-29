с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщается на сайте правительства.

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

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Хоккей Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.

Футбол «Реал» может провести лето без трансферов Мадридский "Реал" рискует не совершить ни одной покупки в летнее трансферное окно.

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Общество В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан. 47

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 134