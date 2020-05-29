Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

Подробнее о событии

Телеканалы, издатели и агентства получат господдержку

Коммерсантъ29 мая в 12:01

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU29 мая в 07:59

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАСС29 мая в 10:49
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Общество

Еще 1 тыс. 855 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Агентство Москва 02:51
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Политика

Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
РИА Новости вчера в 20:48
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Общество

Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу

Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.
Lenta.ru вчера в 03:38
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Происшествия

В Калужской области объявили штормовое предупреждение

"По данным калужского Гидрометцентра, в ближайший час и с сохранением днем 31 мая в отдельных районах Калужской области ожидается очень сильный дождь", - говорится в предупреждении.
Московский Комсомолец Калуга 01:34
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Общество

В России за сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая (40,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
ФАН 03:57
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Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
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Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
2,4K
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru 29 мая в 15:22
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Армия и оружие

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
66
Космос

Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon

Известия вчера в 23:25
2,7K
Происшествия

В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице

По данным ведомства, в субботу около 21.00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин.
РИА Новости 03:05
1
Хоккей

Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.
Metaratings вчера в 02:25
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,4K
Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
100
Общество

В Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса

В Татарстане подтверждено 52 новых случаев коронавируса (вчера было 63).
Республика Татарстан 03:36
2
Футбол

«Реал» может провести лето без трансферов

Мадридский "Реал" рискует не совершить ни одной покупки в летнее трансферное окно.
Vprognoze.ru вчера в 22:29
Общество

Песков рассказал о потере обоняния и дне заражения коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих симптомах COVID-19 и дне, когда он понял, что заразился инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:51
44
Общество

В Крыму разработали план открытия курортного сезона

Крым подготовил план открытия курортного сезона, предполагающий трёхэтапное открытие гостиниц и санаториев, рассказали в пресс-службе министерства курортов республики.
Парламентская газета вчера в 13:32
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Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в голову от Чукагян

Чукагян нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову.
ODDS.ru 03:02
Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
Новые автомобили вчера в 09:33
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Транспорт

Половодьем размыло железнодорожное полотно под Мурманском

В районе поселка Молочный половодьем размыло насыпь под железнодорожным полотном, из-за этого было нарушено движение пассажирских поездов.
Мурманский вестник вчера в 14:05
3
Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
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Общество

В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации

Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
8,6K
Общество

В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса

Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан.
REGNUM вчера в 04:02
47
Кино

У фильма «Соник в кино» появится сиквел

Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что приступили к разработке сиквела динамичной семейной комедии, пишет Variety.
Inc-news.ru 29 мая в 06:55
12
Здоровье

265 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

В Свердловской области за минувшие сутки ещё 265 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:42
613
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
134
Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском вчера в 11:49
52
Здоровье

В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом

Более 60 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, число скончавшихся достигло 27, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
РИА Новости 03:56
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