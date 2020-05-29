с чего всё началось

Средства массовой информации будут включены в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

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Общество Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых В Роспотребнадзоре считают, что первыми среди россиян на отдых внутри страны поедут жители регионов с благоприятной эпидемиологический ситуацией. 96

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Здоровье В Госдуме предлагают включить в ОМС программу лечения от курения Включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью в программу госгарантий предложил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.

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Политика В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль» Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes. 297