Коронавирус
Минсельхозпрод ДагестанаРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших отраслей
Российские СМИ включены в перечень отраслей, которые пострадали в период пандемии COVID-19. Соответствующее постановление подписано Михаилом Мишустиным.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБК29 мая в 06:25
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Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий обменян из СКА в московское «Динамо», за которое выступал в сезоне-2018/19.
Metaratings 10:20
Космос
Экипаж МКС встретил астронавтов Crew Dragon
После выполнения всех необходимых процедур астронавты Даглас Хсрли и Роберт Бенкен перешли на борт МКС.
Ридус вчера в 14:02
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана
Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru вчера в 03:00
Происшествия
500 кг краба изъяли у двоих браконьеров на берегу залива Терпения
Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на восточном побережье залива Терпения задержаны два гражданина России за незаконную добычу ВБР.
Сахалин.Инфо 18:02
Экономика
Россия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии
Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.
Коммерсантъ 11:15
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 упал в цене до 530 долларов в Китае
Смартфон Xiaomi Mi 10 упал в цене до 530 долларов в Китае и это первое снижение ценника на устройство с момента его презентации в феврале.
UfaTime.ru вчера в 16:05
Экономика
Лому готовят прием в России
Квотирование экспорта лома уже применялось в России в сентябре—ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 18:02
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Музыка
Зрители выбрали победителей Евровидения-2020
Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 05:49
Общество
В Нью-Йорке введен комендантский час
Российская газета 17:18
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
RT на русском 11:50
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
Космос
Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны
Город342 30 мая в 03:42
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала фото сразу после родов
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
ФАН вчера в 20:40
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Российская газета вчера в 10:00
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru 07:20
Наука
Понижение уровня стресса помогло вернуть цвет седым волосам
Evo-rus.com 10:46
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия 17:21
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
Российская газета 16:39
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59