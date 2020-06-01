Коронавирус

Минсельхозпрод ДагестанаМинсельхозпрод ДагестанаРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших отраслей

Российские СМИ включены в перечень отраслей, которые пострадали в период пандемии COVID-19. Соответствующее постановление подписано Михаилом Мишустиным.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

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СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09

СМИ включили в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса

Губерния-3302:21

Степашин: признание книгоиздания пострадавшей от пандемии отраслью позволит ей выжить

ТАСС29 мая в 12:00

Специальный сервис ФНС отказывается признавать СМИ пострадавшей отраслью

Московский Комсомолец16:52

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25
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Хоккей

СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий обменян из СКА в московское «Динамо», за которое выступал в сезоне-2018/19.
Metaratings 10:20
Космос

Экипаж МКС встретил астронавтов Crew Dragon

После выполнения всех необходимых процедур астронавты Даглас Хсрли и Роберт Бенкен перешли на борт МКС.
Ридус вчера в 14:02
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
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Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана

Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru вчера в 03:00
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Происшествия

500 кг краба изъяли у двоих браконьеров на берегу залива Терпения

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на восточном побережье залива Терпения задержаны два гражданина России за незаконную добычу ВБР.
Сахалин.Инфо 18:02
Политика

Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко

REGNUM 06:43
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Экономика

Россия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии

Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.
Коммерсантъ 11:15
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 10 упал в цене до 530 долларов в Китае

Смартфон Xiaomi Mi 10 упал в цене до 530 долларов в Китае и это первое снижение ценника на устройство с момента его презентации в феврале.
UfaTime.ru вчера в 16:05
Экономика

Лому готовят прием в России

Квотирование экспорта лома уже применялось в России в сентябре—ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 18:02
Происшествия

Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда

Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
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Энергетика

Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
47
Музыка

Зрители выбрали победителей Евровидения-2020

Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 05:49
129
Общество

В Нью-Йорке введен комендантский час

Российская газета 17:18
4
Политика

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

RT на русском 11:50
579
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
499
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
5K
Общество

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
60
Космос

Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны

Город342 30 мая в 03:42
30
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
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Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала фото сразу после родов

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
ФАН вчера в 20:40
11
Экономика

Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома

Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
111
Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
932
Происшествия

В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

Российская газета вчера в 10:00
1,4K
Футбол

Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru 07:20
Наука

Понижение уровня стресса помогло вернуть цвет седым волосам

Evo-rus.com 10:46
27
Общество

Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия 17:21
3,6K
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
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Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru вчера в 18:39
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Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

Российская газета 16:39
231
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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