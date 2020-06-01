с чего всё началось

Российские СМИ включены в перечень отраслей, которые пострадали в период пандемии COVID-19. Соответствующее постановление подписано Михаилом Мишустиным.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Хоккей СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо» Нападающий Дмитрий Кагарлицкий обменян из СКА в московское «Динамо», за которое выступал в сезоне-2018/19.

Космос Экипаж МКС встретил астронавтов Crew Dragon После выполнения всех необходимых процедур астронавты Даглас Хсрли и Роберт Бенкен перешли на борт МКС.

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 135

Происшествия 500 кг краба изъяли у двоих браконьеров на берегу залива Терпения Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на восточном побережье залива Терпения задержаны два гражданина России за незаконную добычу ВБР.

Экономика Россия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале. 4

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 10 упал в цене до 530 долларов в Китае Смартфон Xiaomi Mi 10 упал в цене до 530 долларов в Китае и это первое снижение ценника на устройство с момента его презентации в феврале.

Экономика Лому готовят прием в России Квотирование экспорта лома уже применялось в России в сентябре—ноябре 2019 года.

Происшествия Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США. 24

Энергетика Российская нефть Urals в мае подорожала на 70% По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. 47

Музыка Зрители выбрали победителей Евровидения-2020 Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн. 129

Общество В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона. 60

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма «Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости». 256

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала фото сразу после родов Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов. 11

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 932

Футбол Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.