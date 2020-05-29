с чего всё началось

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.

Политика Россию заподозрили в причастности к беспорядкам в США Экс-советник бывшего президента США заявила о возможной причастности Москвы к бунту. Россию заподозрили в причастности к беспорядкам в США. 1,6K

Общество Роспотребнадзор объяснил, кого будут штрафовать за отказ от прививок Напомним, согласно проекту нового КоАП России, граждан из группы риска за отказ от медосмотров и прививок предлагается штрафовать на сумму от 5 до 7 тыс. рублей. 9,8K

Политика Владимир Путин сегодня может объявить дату голосования по Конституции По словам собеседников издания, власти хотят отметить своего рода победу над вирусом, чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по поправках в Конституцию. 199

Финансы Курс доллара упал ниже 70 рублей Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. 344

Армия и оружие Северный флот получит новое оружие В 2020 году Северный флот ВМФ России планирует получить шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев. 154

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 62

Футбол Семак рассказал о продлении контракта с «Зенитом» Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 13:11 — REGNUM Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что при заключении нового контракта с клубом не было никаких спорных вопросов.

Гаджеты Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев. 17

Политика Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи. 84

Политика В Кремле еще не принимали решение об открытии границ для иностранцев Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев накануне парада Победы, который пройдет 24 июня, не принималось, передает корреспондент "Газеты.Ru". 46

Политика Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года. 6,6K

Общество Назван самый эффективный тип перчаток для защиты от COVID-19 Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал радиостанции "Говорит Москва", какие перчатки обеспечат наиболее эффективную защиту от коронавируса.

Хоккей Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ В десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ вошли Джастин Азеведо из «Ак Барса», Сергей Калинин из ЦСКА, Антон Ландер из «Локомотива» (все по 85 млн рублей), Филип Ларсен и Юха Метсола из «Салавата Юлаева» (по 80 млн рублей).

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Общество Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. 100

Политика В Челябинске праймериз ЕР выиграл кандидат, обвиняемый в мошенничестве Толкачев уверяет, что урегулировал отношения с силовиками, но список еще будет проверяться, и если не будет проблем, то в списке от ЕР будет именно Толкачев, так как он выиграл праймериз, - сообщил собеседник Znak.com.

Футбол Семин призвал Кикнадзе и Мещерякова уйти в отставку Экс-наставник «Локо» Юрий Семин считает, что руководство ФК должно было отправиться в отставку вместе с ним, передает «Спoрт-Экспресс».

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,7K

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