с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

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