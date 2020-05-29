Коронавирус
REGNUMРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
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Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Здоровье
Кузнецова предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках.
Известия 01:02
Политика
Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
Общество
На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса
Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников.
REGNUM 08:23
Гаджеты
Ноутбук Samsung Galaxy Book S получил поддержку Wi-Fi 6
Megaobzor.com 08:25
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Происшествия
Экс-председателя Новосибирского облсуда отдали Следственному комитету
Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
Atas.info 07:55
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
Путин поддержал планы главы Костромской области участвовать в выборах
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым по видеосвязи поддержал его намерение повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона.
RT на русском 08:44
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов
22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 05:08
Энергетика
«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости 08:26
Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
"В некоторых регионах страны жара закончилась: на территории Томской области возможны заморозки до минус 3 градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - приводит слова Вильфанда ТАСС.
Московский Комсомолец вчера в 16:24
Авто
Новые BMW 5 серии и 6 серии GT предлагаются для заказа в РФ
Выпуск новых BMW 5 серии и 6 серии GT начнутся на предприятии в немецком городе Дингольфинг в июле текущего года, информирует пресс-центр баварского бренда.
CarsWeek.ru 05:20
Общество
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европа в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ вчера в 01:50
Происшествия
В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании
Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Политика
АСИ и Титов попросили об амнистии предпринимателей к 75-летию Победы
Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около половины россиян (44%) положительно относятся к идее объявить амнистию по случаю 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 05:49
Происшествия
В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки
RT на русском вчера в 20:36
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело 02:09
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Концерн Volkswagen показал новый кроссовер-купе Volkswagen Nivus, разработанный бразильским подразделением бренда.
Новые автомобили 00:14
Шоу-бизнес
Пригожину и Лепсу отказали в получении МРОТ
Известно, что эстрадному исполнителю Григорию Лепсу было отказано.
Газета.Ru 07:25
Политика
Лукашенко рассказал о политической стороне пандемии коронавируса
Белорусский лидер не стал уточнять, чьи именно политические задачи и каким образом выполняются на фоне пандемии COVID-19.
News.ru 07:04
Происшествия
В Кабардино-Балкарии адвокаты подрались с полицейскими
Прибывший на место происшествия адвокат, «спровоцировал конфликт и нанес лбом удар в голову сотруднику полиции».
REGNUM 08:30
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Общество
Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков
Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36