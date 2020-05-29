с чего всё началось

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Здоровье Кузнецова предложила ограничить продажу лекарств для абортов Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках. 25

Общество На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников. 6

Экономика Российские банки ускорили вывоз золота из страны В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. 100

Происшествия Экс-председателя Новосибирского облсуда отдали Следственному комитету Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. 22

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,1K

Политика Путин поддержал планы главы Костромской области участвовать в выборах Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым по видеосвязи поддержал его намерение повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона. 1

Энергетика «Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ "Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. 89

Общество В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки "В некоторых регионах страны жара закончилась: на территории Томской области возможны заморозки до минус 3 градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - приводит слова Вильфанда ТАСС. 1

Авто Новые BMW 5 серии и 6 серии GT предлагаются для заказа в РФ Выпуск новых BMW 5 серии и 6 серии GT начнутся на предприятии в немецком городе Дингольфинг в июле текущего года, информирует пресс-центр баварского бренда.

Общество Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европа в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform. 18

Происшествия В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News. 6

Политика Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар. 484

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3K

Политика АСИ и Титов попросили об амнистии предпринимателей к 75-летию Победы Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около половины россиян (44%) положительно относятся к идее объявить амнистию по случаю 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 2

Политика Лукашенко рассказал о политической стороне пандемии коронавируса Белорусский лидер не стал уточнять, чьи именно политические задачи и каким образом выполняются на фоне пандемии COVID-19. 14

Происшествия В Кабардино-Балкарии адвокаты подрались с полицейскими Прибывший на место происшествия адвокат, «спровоцировал конфликт и нанес лбом удар в голову сотруднику полиции».