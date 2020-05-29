Коронавирус
ИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБК29 мая в 06:25
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Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
REGNUM 30 мая в 10:36
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
Общество
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Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
РИА Новости вчера в 20:08
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Кино
Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ
Ассоциация продюсеров кино и телевидения признала лучшей полнометражной картиной работу режиссёра Клима Шипенко «Текст».
News.ru вчера в 15:11
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News.ru 30 мая в 16:28
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Коммерсантъ 02:24
Баскетбол
Чемпион НБА избил мужчину на улице
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил неизвестного мужчину на улице.
Lenta.ru 02:41
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество
Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона
Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис.
РИА Новости 00:49
Наука
Представлен имплантат, активирующий выработку инсулина
Anonsens вчера в 03:54
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда 30 мая в 13:16
Гаджеты
Улучшенная версия Samsung Galaxy A21s появилась в России
Напомним, что в модели установлен 6,5-дюймовый экран, четверная основная камера на 48 Мп, а также аккумулятор емкостью 5 000 мАч.
Astera вчера в 10:55
Фигурное катание
Медведева обогнала Загитову по популярности в Википедии
Рейтинг популярности фигуристов в Википедии за пять последних лет составили пользователи Reddit. Лидером оказался Юдзуру Ханю из Японии.
ProstoProSport 03:00
Баскетбол
ЦСКА подписал новый трехлетний контракт с защитником Джеймсом
Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт на три года с американским защитником Майком Джеймсом, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.
РИА Новости 00:09
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
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Общество
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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми, согласно которому, с 1 июня будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).
ТАСС 01:49
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июня
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 405 тыс. (9258 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 4693 человека.
РБК 02:44
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
РИА Новости вчера в 04:34
Общество
Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио
Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио.
РБК 02:00
Кино
У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском 29 мая в 10:59
Общество
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REGNUM вчера в 14:18
Экономика
ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых
Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др.
Ведомости 01:59
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала.
Российская газета 01:26
Общество
В России изменят правила приема в первый класс
Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru вчера в 07:43
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34