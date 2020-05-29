с чего всё началось

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 232

Космос Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства. 4,6K

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 1,7K

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,6K

Общество Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. 33

Баскетбол Чемпион НБА избил мужчину на улице Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил неизвестного мужчину на улице. 4

Общество Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис. 1

Общество Microsoft заменит журналистов роботами Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии. 2

Гаджеты Улучшенная версия Samsung Galaxy A21s появилась в России Напомним, что в модели установлен 6,5-дюймовый экран, четверная основная камера на 48 Мп, а также аккумулятор емкостью 5 000 мАч. 5

Фигурное катание Медведева обогнала Загитову по популярности в Википедии Рейтинг популярности фигуристов в Википедии за пять последних лет составили пользователи Reddit. Лидером оказался Юдзуру Ханю из Японии.

Баскетбол ЦСКА подписал новый трехлетний контракт с защитником Джеймсом Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт на три года с американским защитником Майком Джеймсом, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.

Общество Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака» Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак». 1,3K

Общество Почти 140 тыс. детей в Бурятии получат выплаты по 10 тыс. рублей 1 июня Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми, согласно которому, с 1 июня будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года). 12

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июня Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 405 тыс. (9258 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 4693 человека. 23

Общество Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио.

Общество Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы. 403

Экономика ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др. 2