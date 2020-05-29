Коронавирус
ТАССМишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБКвчера в 06:25
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Здоровье
Группу риска по заболеваемости рассеянным склерозом назвал доктор
Категорию людей, которые находятся в группе риска развития рассеянного склероза, назвал руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, доктор медицинских наук Ян Власов, пишет РИА Новости.
Live24 04:44
Авто
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В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
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Zoom начинает отключать пользователей
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Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
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RT на русском 01:23
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Названы три внешних признака скрытых проблем со здоровьем
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В Алтайском крае стало на 71 случай коронавируса больше
На 30 мая в Алтайском крае подтверждено 71 новый случай инфицирования коронавирусом и зафиксирована одна смерть пациента с COVID-19.
ПолитСиб.Ру 01:45
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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
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Известия вчера в 15:59
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма
Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
РИА Новости 06:55
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Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня
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Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
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Российская газета 07:02
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В России тестируют вакцину от коронавируса, которая закапывается в нос
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Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Американскую модель и предпринимательницу Кайли Дженнер исключили из списка миллиардеров по версии журнала Forbes.
Российская газета вчера в 14:57