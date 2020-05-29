Коронавирус

ТАССТАССМишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБКвчера в 06:25

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В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАССвчера в 10:49

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новостивчера в 09:09

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБКвчера в 06:25

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RUвчера в 07:59

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы неделивчера в 06:45

СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

Ёлдашвчера в 07:23

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правдавчера в 06:45
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Происшествия

Сотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде

РБК 09:59
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Политика

Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
1,1K
Общество

В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
1,5K
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,5K
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Политика

В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции

Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
РБК 09:51
5
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
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Политика

Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
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Общество

Мурашко и глава Башкирии открыли новый инфекционный центр под Уфой

РЕН ТВ 05:18
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Здоровье

В Калининграде умер врач-анестезиолог, заразившийся коронавирусом

Реаниматолог-анестезиолог центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ридван Абдураманов, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининграде, сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
РИА Новости 09:20
20
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
143
Происшествия

Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа

Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
456
Здоровье

Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса

«Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.
Псковское агентство информации 06:18
4
Здоровье

Коронавирус грозит «велосипедом» и отпечатком на обществе

Самоизоляция ничего не изменила в отношении самого коронавируса COVID-19: от него по-прежнему нет лечения и нет вакцины.
Вести.Ru 09:16
Шоу-бизнес

Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
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Общество

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал за прошлый год доход размером почти 2 миллиарда рублей

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал за прошлый год доход размером почти 2 миллиарда рублей.
Эхо Москвы 10:41
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
1,5K
Шоу-бизнес

Тарзан нашёл работу «по специальности» после жалоб на нехватку денег

News.ru вчера в 04:31
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Экономика

Известно, сколько Владимир Зеленский заработал за 2019 год

В 2019 году Владимир Зеленский объявил о получении своей первой зарплаты на посту президента, он заработал 12 727 гривен, это около 30 тысяч рублей.
Комсомольская правда 10:39
Футбол

В «Спартаке» прокомментировали возможное возвращение Глушакова

Российская газета 08:53
1
Политика

США обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию

Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд.
Газета.Ru 09:33
809
Общество

Власти Крыма передумали брать с приезжающих плату за обсерватор

Власти Крыма исключили из указа о режиме повышенной готовности пункт об оплате обсерватора для приезжающих на полуостров за счет граждан, следует из указа главы региона Сергея Аксенова о внесении изменений в изначальный документ.
Газета.Ru 09:50
11
Космос

Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 11:07
3
Армия и оружие

Самолет России над Черным морем испугал украинских моряков

По мнению украинских военных, российский самолет «несколько раз заходил на боевой курс над катером».
Военное дело 05:25
21
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
133
Космос

В НАСА оценили вероятность запуска SpaceX в субботу

Запуск космического корабля CrewDragon компании SpaceX с астронавтами на борту должен состояться в субботу, хотя шансы на это по-прежнему 50 на 50, заявил глава американского космического агентства НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 08:51
219
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru 05:47
914
Общество

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
77
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы

Газета.Ru вчера в 14:42
3,2K
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