с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6,3K

Политика Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости». 1,1K

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,5K

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 568

Политика В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса. 5

Здоровье В Калининграде умер врач-анестезиолог, заразившийся коронавирусом Реаниматолог-анестезиолог центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ридван Абдураманов, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининграде, сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Александр Кравченко. 20

Здоровье Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса «Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева. 4

Здоровье Коронавирус грозит «велосипедом» и отпечатком на обществе Самоизоляция ничего не изменила в отношении самого коронавируса COVID-19: от него по-прежнему нет лечения и нет вакцины.

Экономика Известно, сколько Владимир Зеленский заработал за 2019 год В 2019 году Владимир Зеленский объявил о получении своей первой зарплаты на посту президента, он заработал 12 727 гривен, это около 30 тысяч рублей.

Общество Власти Крыма передумали брать с приезжающих плату за обсерватор Власти Крыма исключили из указа о режиме повышенной готовности пункт об оплате обсерватора для приезжающих на полуостров за счет граждан, следует из указа главы региона Сергея Аксенова о внесении изменений в изначальный документ. 11

Космос Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС. 3

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 133