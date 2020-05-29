Коронавирус

ТАССТАССМишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

Подробнее о событии

Телеканалы, издатели и агентства получат господдержку

Коммерсантъ29 мая в 12:01

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU29 мая в 07:59

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАСС29 мая в 10:49
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Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
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Кино

Netflix выпустил сериал, в котором снялся Алексей Воробьев

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Рух – Динамо-Брест: не самые лучшие времена

Комментатор телеканала «Хабар» и эксперт сайта Legalbet Амангельды Сейтханов предлагает ставку на победу Динамо-Брест в матче чемпионата Беларуси.
Legalbet 28 мая в 05:40
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
РИА Новости 05:27
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
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Киберспорт

Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR

Моддер Goutrial превратил Half-Life: Alyx в шутер от первого лица, который не требует наличия шлема виртуальной реальности.
CyberSport.ru вчера в 16:14
Общество

Где и как заболели коронавирусом в Самарской области

За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
СОВА 29 мая в 05:25
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,7K
Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
1K
Политика

СМИ сообщили о причине желания Трампа пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп намерен перенести саммит G7 на сентябрь и дополнительно пригласить туда лидеров еще четырех стран, в том числе – президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 04:03
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Общество

Стихия повалила в Москве почти сотню деревьев, повредив 20 машин

Вести.Ru 06:26
Шоу-бизнес

Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой

Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:45
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
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Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
22
Происшествия

Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге

Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург 06:01
13
Происшествия

Силовая операция по изъятию пятерых детей из российской семьи попала на видео

В Оренбургской области сотрудники опеки забрали пятерых детей из семьи, просившей о помощи с жильем, сообщает Telegram-канал HUE, опубликовавший в воскресенье, 31 мая, видео силовой операции, в которой участвовали полицейские.
Lenta.ru 06:28
24
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
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Происшествия

Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
Газета.Ru 01:37
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru 06:07
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Футбол

Матчи РПЛ в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей

Первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев заявил, что матчи "Краснодара" и "Сочи" в чемпионате России пройдут без зрителей.
Газета.Ru 05:31
Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

"К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшее в строгом соблюдении международного права", - передает слова Гемпеля ФАН.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Здоровье

В Свердловской области ещё 265 человек заболели коронавирусом

Уральский меридиан 03:42
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Общество

Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
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Футбол

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию

Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru 29 мая в 06:40
Общество

Доктор Мясников опроверг миф о способе передачи коронавируса

По словам Мясникова, доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный.
РБК 00:51
50
Здоровье

Еще 289 нижегородцев заболели коронавирусом

289 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Нижегородской области 29 мая.
В Городе N вчера в 03:44
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Как работают Яндекс.Новости?
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