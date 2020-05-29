Коронавирус

ТАССТАССМишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
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Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБКвчера в 06:25

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В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАССвчера в 10:49

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

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Комсомольская правдавчера в 06:45

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

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Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

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СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБКвчера в 06:25

СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

Ёлдашвчера в 07:23
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Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
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В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
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СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King

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В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым

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