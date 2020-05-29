с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Политика Трамп отчитался о снижении числа заражений коронавирусом в США Вашингтон, 30 мая 2020, 01:10 — REGNUM Количество заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах снижается по всей стране, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. 1K

Общество Сергей Цивилев сообщил о дате открытия ТЦ на территории Кузбасса В рамках своего обращения к жителям Кемеровской области, глава региона сообщил о принятом решении открыть торговые центры в тех районах Кузбасса, где не отмечается высокий уровень заболеваемости. 19

Космос Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства. 2

Общество Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.

Политика Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ В 2019 году «Росатом» и Минэнерго США подписали соглашение о порядке учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами.

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. 2,2K

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,9K

Игры Энтузиаст воссоздаёт локацию из Diablo 2 на Unreal Engine 4 Энтузиаст под ником Upside Down трудится на фанатским ремастером локации из четвертого акта Diablo 2 на Unreal Engine 4. Правда, речь идёт не о проекте для сообщества, а о работе для портфолио.

Общество В Норвегии заявили о бесполезности карантина Норвегия могла обойтись без введения строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, заявила изданию The Spectator директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг. 30

Шоу-бизнес Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу. 27

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 129

Игры Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 млн копий Все игры, которые входят в серию The Witcher учитывали в объёмах продаж и в результате оказалось, что продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 млн копий. 1

Происшествия Россиянку обвинили в заражении соседа коронавирусом через вентиляцию Управление Роспотребнадзора Кемеровской области подало в суд на жительницу Прокопьевска Дарью Семенову с требованием принудительно госпитализировать ее после положительного теста на коронавирус. 53

Шоу-бизнес Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя» Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.

Общество В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин. 213

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.

Технологии На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие Допущенный в 2015-2016 годах брак на ракете "Протон-М" устранён, изделие готово к запуску телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103".

Политика Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. 131