с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Гаджеты Apple подняла цены на дополнительную оперативную память для MacBook Pro 13 СМИ узнали, что Apple подняла цены на дополнительную оперативную память для MacBook Pro 13.

Космос Ракета SpaceX взорвалась во время испытаний. Опять Глава SpaceX Илон Маск однажды сказал, что прежде чем Starship полетит на орбиту, будут построены не менее двадцати прототипов, причем многие из них по той или иной причине в ходе испытаний будут уничтожены. 785

Авто Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором. 133

Авто Lamborghini Huracan с огромным пробегом продают по рекордной цене По заявлениям автовладельца, спорткар обладает самым большим в мире пробегом среди всех моделей Lamborghini Huracan.

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 1,1K

Происшествия В Белоруссии задержали оппозиционера Николая Статкевича Минск, 31 мая 2020, 14:29 — REGNUM Белорусского оппозиционера, председателя партии «Народная грамада» Николая Статкевича задержали и увезли в неизвестном направлении люди в штатском в Минске. 2

Авто Автобренд Datsun уходит из России Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка. 670

Общество Пригожин заявил, что у Шнурова мания величия Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров переоценивает важность своей персоны, заявил продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции "Говорит Москва". 12

Политика В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7 Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.

Происшествия IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств). 7

Общество Пожилые люди в Калининграде не смогли сказать, где заразились В Калининградской области эпидемиологи не смогли точно установить места, где заразились 10 из 48 новых заболевших за последние 24 часа, по состоянию на воскресенье, 31 мая 2020 года. 3

Общество Попова выступила за социальное дистанцирование в самолетах Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что между людьми на борту самолета, а также при входе и выходе из него должна обязательно соблюдаться безопасная дистанция. 3

Общество Власти сообщили о последствиях дождей в Москве В результате непогоды, обрушившейся на Москву, оказались повалены 96 деревьев, также получили повреждения 20 автомобилей, сообщил РБК заместитель мэра столицы Петр Бирюков. 31