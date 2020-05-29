Коронавирус

ТАССТАССМишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

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Коммерсантъ29 мая в 12:01

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

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DP.RU29 мая в 07:59

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАСС29 мая в 10:49

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25
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Политика

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Общество

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Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировал сообщения о том, что ему отправили в качестве гуманитарной помощи лапшу быстрого приготовления «Доширак».
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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Общество

В Белоруссии задерживают активистов оппозиции

В Минске неизвестные люди задержали оппозиционного политика Николая Статкевича, передает местный правозащитный центр «Весна».
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Здоровье

На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей

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РИА Новости вчера в 04:20
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Политика

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На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Говорит Москва 02:48
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Общество

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REGNUM вчера в 04:12
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Водители автобусов заблокировали КПП на границе Украины с Венгрией

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Российская газета 07:34
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Политика

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Общество

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Футбол

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не знает, каким будет мир после пандемии коронавируса.
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Общество

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Общество

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Hyundai Santa Fe получил агрессивный обвес

Польская мастерская Carlex Design представила дикий обвес для актуального Hyundai Santa Fe.
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Пайет – об отказе от понижения зарплаты: «Я глава семьи, у меня есть финансовые обязательства»

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Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
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Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
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«Аванпост» покажут в кинотеатрах Японии

Одним из первых фильмов, которые снова начнут показывать на широких экранах в кинотеатрах Японии после возобновления их работы станет российский «Аванпост».
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