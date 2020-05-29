с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

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Политика В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на Парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 971

Общество Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации. 7

Общество Пригожин назвал хайпом отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировал сообщения о том, что ему отправили в качестве гуманитарной помощи лапшу быстрого приготовления «Доширак». 1,2K

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Политика Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале. 70

Общество В Белоруссии задерживают активистов оппозиции В Минске неизвестные люди задержали оппозиционного политика Николая Статкевича, передает местный правозащитный центр «Весна». 2

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Общество В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,9K

Политика МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России. 90

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