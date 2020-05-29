с чего всё началось

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Армия и оружие Россия планирует расширить свои базы в Сирии «Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— отмечается в документе. 44

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Происшествия Мосгорсуд освободил из-под стражи активиста Виктора Немытова Активист Виктор Немытов, арестованный на 15 суток за одиночный пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, освобожден из-под стражи решением Мосгорсуда. 3

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Общество Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.

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Общество В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры «С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС. 57

Общество Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов. 4

Энергетика Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти "Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. 5

Общество Для безработных россиян могут увеличить минимальный размер пособия Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса, передаёт сегодня, 27 мая, ТАСС. 3,3K

Армия и оружие В ЛНР заявили о предотвращении провокации силовиков в Донбассе Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил о предотвращении провокации украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.

Армия и оружие Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки. 2

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 252