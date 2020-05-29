Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК06:25

Подробнее о событии

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости09:09

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда06:45

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

ТАСС07:01

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU07:59

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели06:45

СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

Ёлдаш07:23

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК06:25
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— отмечается в документе.
Коммерсантъ 09:20
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Энергетика

«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
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Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
4
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
3K
Происшествия

Мосгорсуд освободил из-под стражи активиста Виктора Немытова

Активист Виктор Немытов, арестованный на 15 суток за одиночный пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, освобожден из-под стражи решением Мосгорсуда.
Коммерсантъ 08:13
3
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,2K
Хоккей

«Авангард» расторг контракт с Керраном

«Авангард» расторг контракт с канадским защитником Коди Керраном по инициативе хоккеиста, приняв во внимание семейные обстоятельства.
Спорт-Экспресс 06:33
Общество

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
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Происшествия

Полиция Миннеаполиса задержала корреспондента CNN в прямом эфире

Московский Комсомолец 07:09
4
Происшествия

В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду

Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин.
ТАСС 08:40
48
Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

РИА Новости 05:23
7
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
1,2K
Общество

Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж

Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.
Neva.Today 09:27
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Да, Россия участвует в шести военных горячих точках мира.
Известия 06:58
16
Здоровье

Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты

Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
ЗакC.Ру 07:05
29
Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
57
Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Рамблер 09:45
5
Общество

Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье

Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов.
Известия 07:06
4
Энергетика

Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Вести.Ru 04:38
5
Общество

Для безработных россиян могут увеличить минимальный размер пособия

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса, передаёт сегодня, 27 мая, ТАСС.
78.ru 27 мая в 10:40
3,3K
Происшествия

На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

РБК 07:51
48
Армия и оружие

В ЛНР заявили о предотвращении провокации силовиков в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил о предотвращении провокации украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.
РИА Новости 07:19
Шоу-бизнес

Моргенштерн показал, как выглядел год назад

Артист показал, как он выглядел еще год назад.
АМИТЕЛ 04:42
7
Армия и оружие

Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем

Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес

Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину

Paparazzi.ru вчера в 01:47
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
2
Происшествия

Против лейтенанта на «Лексусе» возбудили дело за ДТП с двумя погибшими

Русский Запад 08:39
2
Общество

В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня

Газета.Ru 09:48
6
Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
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