с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,1K

Космос SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины). 2,2K

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,6K

Экономика В России выросла доля просроченных микрозаймов На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. 477

Шоу-бизнес Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории» Певица Валерия не может позволить себе выполнять глупые челленджи, своих подписчиков она не оскорбляла, заявил Пятому каналу ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. 385

Гаджеты Honor представил в России смартфон Honor 30S На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor помимо флагманских моделей была представлена и бюджетная модель серии Honor 30 — смартфон Honor 30S. 25

Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 959

Общество Бунты против полицейского произвола охватили мегаполисы США Бунты против полицейского произвола вслед за Миннеаполисом охватили другие мегаполисы США.

Футбол Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.

Авто В АвтоВАЗе рассказали, когда обновится самая дорогая Lada 4x4 Lada 4x4 в версии Bronto, являющейся самой дорогой в линейке "Нивы", получит долгожданное обновление во второй половине нынешнего года.

Общество Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака» «Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы. 260

Политика Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2» Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. 400

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