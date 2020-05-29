Коронавирус
ТАССМишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
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Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Авто
В Британии остановили производство машин
Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.
32CARS.ru 13:19
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Авто
Создатель McLaren F1 анонсировал 980-килограммовый суперкар
Компания Gordon Murray Automotive, основанная автомобильным конструктором Гордоном Марри, раскрыла детали нового суперкара GMA T.50.
Коммерсантъ 14:30
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Армия и оружие
Водолацкий предрёк ВСУ большие потери в случае попытки захватить Донбасс
Киев не остановится перед колоссальными потерями украинской армии, чтобы захватить силой республики Донбасса.
Парламентская газета 09:49
Общество
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета 12:36
Армия и оружие
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники
В Таджикистане военнослужащие российской 201-й базы создали на основе "Урала-43206" новый бронеавтомобиль.
Российская газета 05:51
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Политика
Twitter не нашёл нарушений в посте Трампа о ситуации в Миннеаполисе
Белый дом сообщил, что администрация социальной сети Twitter заявила в письме, что пост президента США Дональда Трамп о ситуации в Миннеаполисе не нарушает правил сообщества.
RT на русском 19:47
Происшествия
В Липецкой области двое полицейских подставили невиновного
В Липецкой области завершили расследование и направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении двоих экс-участковых уполномоченных отдела полиции Краснинского района, обвиняемых в превышения служебных полномочий и незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 286, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Обозреватель Врн 12:57
Шоу-бизнес
Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали
Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания вчера в 13:34
Общество
Сергей Цивилев сообщил о дате открытия ТЦ на территории Кузбасса
В рамках своего обращения к жителям Кемеровской области, глава региона сообщил о принятом решении открыть торговые центры в тех районах Кузбасса, где не отмечается высокий уровень заболеваемости.
VSE42.RU 10:10
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 14:56
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Экономика
Дом.РФ объявил первые аукционы на выкуп квартир у застройщиков
Дом.РФ объявил первые аукционы на выкуп жилья у застройщиков в рамках поддержки строительной отрасли, следует из информации на сайте «Сбербанка АСТ».
Ведомости 14:57
Политика
Путин утвердил новую стратегию борьбы с экстремизмом в России
Президент Владимир Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в России до 2025 года, указ опубликован на портале правовой информации.
ЗакC.Ру 13:21
Общество
Вспышка коронавируса зафиксирована в Забайкалье
Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая, в регионе насчитывается уже 1052 выявленных носителей коронавируса, из них 148 — дети.
REGNUM вчера в 23:50
Футбол
Кике Сетьен: «Правило пяти замен навредит „Барселоне“»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что правило пяти замен негативно скажется на команде.
Sports.ru 17:32
Общество
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
Шоу-бизнес
Тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального преображения
Личный тренер Симпсон вышел на связь с журналистами, чтобы пролить свет на ее удивительное преображение.
Woman.ru 03:31
Политика
Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ
В 2019 году «Росатом» и Минэнерго США подписали соглашение о порядке учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами.
Коммерсантъ 19:52
Здоровье
Ученые: Симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи
Ученые из Государственной клиники Дрездена рассказали о семи основных кожных симптомах коронавируса.
Дни24 03:10
Наука
Выявлен самый частый симптом при лёгком течении коронавируса
Исследователи из Университета Толедо (Огайо, США) провели работу, результаты которой доказывают, что почти половина зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 отмечает такой симптом как потеря вкуса.
U24.ru 04:57