с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,9K

Авто В Британии остановили производство машин Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 53

Экономика Российские банки ускорили вывоз золота из страны В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. 195

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 69

Авто Создатель McLaren F1 анонсировал 980-килограммовый суперкар Компания Gordon Murray Automotive, основанная автомобильным конструктором Гордоном Марри, раскрыла детали нового суперкара GMA T.50.

Армия и оружие В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика» В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик». 45

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3,2K

Экономика В России выросла доля просроченных микрозаймов На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. 460

Политика Twitter не нашёл нарушений в посте Трампа о ситуации в Миннеаполисе Белый дом сообщил, что администрация социальной сети Twitter заявила в письме, что пост президента США Дональда Трамп о ситуации в Миннеаполисе не нарушает правил сообщества. 27

Происшествия В Липецкой области двое полицейских подставили невиновного В Липецкой области завершили расследование и направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении двоих экс-участковых уполномоченных отдела полиции Краснинского района, обвиняемых в превышения служебных полномочий и незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 286, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). 13

Общество Сергей Цивилев сообщил о дате открытия ТЦ на территории Кузбасса В рамках своего обращения к жителям Кемеровской области, глава региона сообщил о принятом решении открыть торговые центры в тех районах Кузбасса, где не отмечается высокий уровень заболеваемости. 17

Политика США прекращают все отношения с ВОЗ Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. 859

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 241

Общество Вспышка коронавируса зафиксирована в Забайкалье Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая, в регионе насчитывается уже 1052 выявленных носителей коронавируса, из них 148 — дети. 14

Футбол Кике Сетьен: «Правило пяти замен навредит „Барселоне“» Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что правило пяти замен негативно скажется на команде.

Шоу-бизнес Тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального преображения Личный тренер Симпсон вышел на связь с журналистами, чтобы пролить свет на ее удивительное преображение.

Политика Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ В 2019 году «Росатом» и Минэнерго США подписали соглашение о порядке учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами.