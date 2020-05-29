Коронавирус
ТАССМишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБК29 мая в 06:25
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