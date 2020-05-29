с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Наука Археологи нашли марихуану в древнем иудейском храме По его данным, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет. 99

Общество Попова исключила одномоментное снятие ограничений Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 255

Происшествия В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.

Единоборства Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что отказывается от своего титула.

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Общество Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину. 393

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня Пожилые люди, получающие выплаты на несовершеннолетних иждивенцев (не более трех человек), дополнительно получат 1859 рублей, а пенсионеры, в мае оставившие работу, смогут рассчитывать на недополученную от пропущенных индексаций сумму. 71

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,6K

Финансы Курсы валют на сегодня, 1 июня 2020 года Курсы валют сегодня 01.06.2020 Центробанк РФ установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 01.06.2020 установленный Центробанком установлен на уровне 70.75 руб за 1 Доллар.

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 1,1K

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 78

Общество Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио.

Футбол Семин назвал причину отставки с поста главного тренера «Локомотива» Семин возглавил «Локомотив» в 2016 году и смог привести клуб к чемпионству в России, победе к двум Кубкам страны и Суперкубку.

Политика Посольство России направило ноту протеста в Госдеп Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе. 298

Происшествия Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности. 19

Хоккей «Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины» Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.