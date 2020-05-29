Коронавирус

ТАССТАССМишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
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Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
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СМИ включили в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса

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