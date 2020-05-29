с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июня С начала месяца изменится также объем информации, которую могут получить судебные приставы о счетах должников, и одновременно ужесточатся требования, касающиеся защиты социальных выплат от ареста. 83

Киберспорт Названа дата выхода Satisfactory в ранний доступ в Steam Изначально студия Coffee Stain хотела выпустить Satisfactory 2 в Steam июня 2020 года, однако разработчики сообщили, что они просто не успевают, и, таким образом, игра появится в библиотеке сервиса 8 июня 2020-го.

Космос Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов. 4,5K

Кино Премьера нового сезона «Ну, погоди!» может состояться в конце лета Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что премьера первого эпизода нового цикла мультсериала «Ну, погоди!» планируется на конец лета или начало осени 2020 года, передаёт ТАСС.

Армия и оружие Российские подлодки проведут стрельбы МБР осенью 2020 года Российские подлодки выполнят стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами осенью 2020 года, сообщил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Политика ФБР займется расследованием действий «Антифа» во время беспорядков Антитеррористические подразделения ФБР будут расследовать насилие со стороны антифа и других группировок, заявил генпрокурор — глава министерства юстиции США Уильям Барр.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,4K

Хоккей Терещенко раскритиковал жесткий потолок зарплат в КХЛ Российский хоккеист Алексей Терещенко подверг критике жесткий потолок зарплат, который будет введен в КХЛ со следующего сезона. 2

Футбол «Тоттенхэм» отказался от трансфера Коутиньо Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» отказался от трансфера бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Marca.

Общество Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации. 14

Происшествия Toyota перевернулась в Холмском районе ДТП произошло недалеко от Бамбучков в Холмском районе сегодня, 1 июня.

Энергетика Reuters: Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+ Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+. 2

Общество Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих. 1,2K

Общество В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко. 4

Экономика Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью Европа стала закупать больше стали из России в последнее время, что вызвало у французских металлургов опасения по поводу конкуренции с российскими поставками. 9