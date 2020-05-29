с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.

Общество Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака» Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал». 1,3K

Происшествия 6 человек пострадали в ДТП за прошедшие выходные в Биробиджане 31 мая в 17 часов 35 минут в дворовой территории Медгородка дома № 28 в Биробиджане водитель трактора МТЗ-82 с полуприцепом бочкой, не имея права на управления транспортным средством, в начале движения не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил наезд на пешехода, который находился рядом.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 июня 1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. 36

Здоровье В Минздраве поддержали запрет продажи сигарет до 21 года Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина поддержала предложение поднять минимальный возраст продажи никотинсодержащей продукции с 18 лет до 21 года. 3

Космос Синоптики США: С Солнцем творится что-то очень тревожное Сайт Spaceweather Центра прогнозирования космической погоды сообщил, что 30 мая на солнце опять не было пятен, как и в 119 предшествующих сутках 2020 года, что соответствует 79% общего времени. 2

Кино Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".

Политика Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом. 128

Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.

Наука Самые распространенные бактерии в океане выращивают вирус в своей ДНК Исследователи смогли выяснить, что бактерии SAR11, живущие в воде и считающиеся самыми распространенными в мировом океане, могут выращивать вирус в собственной ДНК, заражая им другие организмы. 4

Общество Быков обратился к Путину из СИЗО Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. 353

Происшествия В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко опубликовала эротическое фото Российская певица Виктория Дайнеко опубликовала фотографию откровенного содержания в личном аккаунте в Instagram.

Здоровье 25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области 30 мая в Приамурье подтверждено 25 новых случаев коронавируса: семь - в Благовещенске, по пять - в Свободном и Сковородинском районе, по два - в Магдагачи и Тындинском районе, по одному - в Тынде, Шимановске и Благовещенском районе. 71