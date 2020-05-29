с чего всё началось

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Общество В Татарстане плату за детсады начнут начислять с учётом посещаемости "Необходимо произвести все расчёты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учётом нового формата", - передаёт слова Песошина пресс-служба Президента РТ. 8

Политика Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ. 3

Общество Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. 1,2K

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 96

Футбол «Финал четырех» Лиги чемпионов может пройти в Германии вместо Стамбула Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, но УЕФА тревожит нестабильная обстановка в Турции, связанная с пандемией коронавируса.

Экономика В Lufthansa заявили о возможном банкротстве компании Немецкий авиаперевозчик Lufthansa в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи рассматривает возможность своего банкротства, при котором компания сохранит управление собственными активами.

Политика Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег». 1

Общество Голосование по Конституции могут провести на улице Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова считают целесообразным провести голосование по поправкам в Конституцию на открытом воздухе, сообщает РБК. 1,8K

Общество Масочный режим усилят в Москве с 1 июня Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок. 16

Политика Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев Свою публикацию диппредставительство приурочило к 190-летию со дня подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев (Indian Removal Act). 60

Общество Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году. 2

Общество МВД России может создать специальное приложение для мигрантов Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну. 15

Экономика В Петербурге вдвое упал спрос на жилье По сравнению с мартом ввод жилья упал на 41,5%. Всего за четыре месяца в стране сдали 18,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 5,1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года. 1

Общество В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей Пляжи в России в условиях пандемии могут открыть для публики с 1 июля, заявил депутат Госдумы Михаил Дегтярев. 352

Шоу-бизнес Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну. 3