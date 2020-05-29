Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК06:25

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СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

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Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

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РБК06:25
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