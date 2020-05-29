с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Космос На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года 29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года. 2

Общество Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы. 80

Общество В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР. 396

Происшествия Очевидцы: холмские полицейские отпустили пьяного водителя Одни считают, что сотрудники ГИБДД отпустили пьяного, другие уверяют, что парень всегда вялый и в нетрезвом состоянии за руль не садится.

Политика NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома Президент США Дональд Трамп был уведен в подземный бункер во время протестов рядом с Белым домом в пятницу вечером.

Здоровье Столица и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина Показатели новых заражений в Киеве и еще пяти областях Украины не отвечают критериям следующего этапа ослабления карантина, 31 мая информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.

Общество Нарколог назвал основной фактор способности бросить курить Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. 185

Технологии Эксперт оценил возможность заражения коронавирусом от смартфона Перчатки снижают риск заражения новой коронавирусной инфекцией от другого человека, но повышают риск при использовании смартфона. 3

Кино Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера «Апгрейд» В пятницу, 29 мая, стало известно, что Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера "Апгрейд".

Общество Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака» Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал». 1,3K

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня. 837

Политика Глава Приморья назначил в правительство новые кадры Владивосток, 1 июня 2020, 04:50 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил 1 июня о новых кадровых назначениях в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.