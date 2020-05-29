с чего всё началось

Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

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