Будьте в Плюсе

Мишустин включил предприятия ракетно-космической отрасли в госпрограмму по кредитованию

Действие специальной кредитной программы системообразующих организаций распространили на предприятия ракетно-космической отрасли и атомной энергетики.
Коммерсантъ
Программу кредитования запустили в середине марта для поддержки предприятий на фоне санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине.
Коммерсантъ
Займы по льготной ставке до 11% годовых выдаются на поддержание текущей деятельности организаций.
ТАСС
Одно предприятие может получить до 10 млрд руб. на год, группа компаний — до 30 млрд руб.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

В России расширили программу займов для системообразующих предприятий
АБН06:41
В России расширили условия кредитной программы для системообразующих предприятий
RT на русском07:15
Государство поддержит предприятия в ракетно-космической отрасли
Компания06:44
Кабмин внес предприятия ракетно-космической отрасли в госпрограмму по кредитованию
ФАН07:28
Власти включили предприятия ракетно-космической отрасли в госпроект по кредитованию
Говорит Москва06:28
Правительство расширило условия кредитной программы для системообразующих организаций
ТАСС06:15
Мишустин включил предприятия ракетно-космической отрасли в госпрограмму по кредитованию
Коммерсантъ05:49

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