Мишустин: власти РФ за два года оказали поддержку малому бизнесу на 600 млрд рублей
По словам премьер-министра, за два года господдержку оказали более 4,5 млн раз, общая сумма этой помощи составила около 600 млрд рублей. Мишустин отметил, что власти РФ продолжат помогать бизнесу, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно и создавали новые рабочие места.В источнике
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Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей
Российская газета9 января в 04:31