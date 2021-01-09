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Мишустин: власти РФ за два года оказали поддержку малому бизнесу на 600 млрд рублей

По словам премьер-министра, за два года господдержку оказали более 4,5 млн раз, общая сумма этой помощи составила около 600 млрд рублей. Мишустин отметил, что власти РФ продолжат помогать бизнесу, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно и создавали новые рабочие места.В источнике
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РБК

Власти заявили о поддержке малого бизнеса на ₽600 млрд

РБК9 января в 07:35
Коммерсантъ

Мишустин: за два года поддержка бизнесу составила 600 млрд руб

Коммерсантъ9 января в 05:02
ТАСС

Власти оказали поддержку малому бизнесу на сумму около 600 млрд рублей

ТАСС9 января в 03:59
Российская газета

Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей

Российская газета9 января в 04:31
Говорит Москва

Власти России за два года поддержали бизнес на 600 млрд рублей

Говорит Москва9 января в 04:29
Вести.Ru

Мишустин обсудил с Калининым меры поддержки бизнеса

Вести.Ru9 января в 04:22
RT на русском

Мишустин заявил о поддержке бизнеса на 600 млрд рублей за два года

RT на русском9 января в 04:50

Цена нефти Brent превысила $55 за баррель впервые с 25 февраля прошлого года

Нефтяные котировки продолжают укрепляться после совещания стран ОПЕК+ в начале января Цена нефти Brent в пятницу, 8 января, в результате торгов на Лондонской бирже ICE превысила $55 за баррель впервые с 25 февраля прошлого года.
Цена нефти Brent превысила $55 за баррель впервые с 25 февраля прошлого года
Центральная Служба Новостей8 января в 12:35