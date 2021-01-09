По словам премьер-министра, за два года господдержку оказали более 4,5 млн раз, общая сумма этой помощи составила около 600 млрд рублей. Мишустин отметил, что власти РФ продолжат помогать бизнесу, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно и создавали новые рабочие места.

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