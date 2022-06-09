Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
Украинская делегация в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы, а также обвинила Москву в том, что она "представляет опасность для украинского борща", рассказал постпред России при организации Александр Кузнецов в эфире телеканала "Россия 24".