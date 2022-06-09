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Правительство направит 9 млрд рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на докапитализацию МСП-банка правительством будет направлено 9 млрд руб.
Коммерсантъ
Речь идет о кредитной линии, которую малым и средним предпринимателям предоставляет корпорация МСП.
БИЗНЕС Online
Средства пойдут, в том числе на развитие механизма экспресс-кредитования, который позволяет небольшим предприятиям оперативно получать льготные займы в объеме до 10 млн рублей.
Интерфакс
Выделенные средства позволят предоставить бизнесу финансовую поддержку на общую сумму 100,7 млрд руб. до конца 2022 года.
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