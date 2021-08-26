Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.
Российские власти планируют и дальше сокращать количество обязательных требований в сфере строительства, чтобы ускорить реализацию проектов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Среда для жизни: город и вода".
Белорусская студия Sad Cat представила на Gamescom 2021: Opening Night Live новый тизер ретрофутуристического экшен-платформера Replaced, вдохновленного фильмами "Бегущий по лезвию 2049", "Чужой" и "Апгрейд".