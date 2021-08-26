Российские власти планируют и дальше сокращать количество обязательных требований в сфере строительства, чтобы ускорить реализацию проектов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Среда для жизни: город и вода".

ТАСС 08:26