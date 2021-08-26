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Мишустин: власти продолжат сокращать количество обязательных требований в строительстве

Российские власти планируют и дальше сокращать количество обязательных требований в сфере строительства, чтобы ускорить реализацию проектов.
ТАСС
Правительство РФ приняло нормативную базу для запуска инфраструктурных облигаций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости
Михаил Мишустин подчеркнул, что данный шаг поможет ускорить реализацию проектов.
Центральная Служба Новостей
Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.
РИА Новости

С чего всё началось

Мишустин: власти продолжат сокращать количество обязательных требований в строительстве
Российские власти планируют и дальше сокращать количество обязательных требований в сфере строительства, чтобы ускорить реализацию проектов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Среда для жизни: город и вода".
ТАСС08:26

Подробнее о событии

Мишустин заявил, что требования к строительной отрасли будут сокращаться
ИА Красная Весна09:40
Премьер Михаил Мишустин: кабмин принял нормативную базу для запуска инфраструктурных облигаций
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Мишустин: власти продолжат сокращать количество обязательных требований в строительстве
ТАСС08:26
Власти России планируют сократить число обязательных требований в строительстве
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В России сократят число обязательных требований в строительстве
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Мишустин рассказал о планах сократить обязательные требования в строительстве
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