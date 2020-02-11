Экономика

ТАССТАССМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Правительство занялось кадровыми вопросами малого бизнеса

Коммерсантъ11 февраля в 13:08

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

ТАСС11 февраля в 06:31

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

Российская газета11 февраля в 06:39

Мишустин возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства

Интерфакс - Россия11 февраля в 06:38

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

RT на русском11 февраля в 06:34

Мишустин решил возглавить комиссию по развитию малого и среднего бизнеса

РБК11 февраля в 08:15

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

РИА Новости11 февраля в 06:41
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Происшествия

У саратовского бизнесмена вымогали 50 млн рублей

В Саратове пресечена деятельность преступной группы, вымогавшей 50 млн руб. у бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Коммерсантъ Саратов 00:04
Здоровье

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 22:29
Общество

На лайнере в Японии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом

RT на русском 11 февраля в 19:49
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Shraibikus News 11 февраля в 16:04
Общество

Продавцы электроники попросили снизить налог на болванку

Продавцы и импортеры электроники попросили снизить платежи, которые идут в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Армия и оружие

В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе

Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
РИА Новости вчера в 23:47
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 19:51
Здоровье

Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске

Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Московский Комсомолец вчера в 03:15
Политика

Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Газета.Ru вчера в 23:33
Экономика

Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме

Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику.
РБК вчера в 22:00
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск.
РБК вчера в 16:34
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru вчера в 06:43
Армия и оружие

Эрдоган угрожает России и Сирии всей своей боевой мощью

В противном случае власти страны оставляют за собой право отказаться от договоренностей, заключенных с Москвой по Сирии, и задействовать всю свою боевую мощь.
Московский Комсомолец вчера в 19:31
Политика

Совбез ООН принял резолюцию по Ливии

Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество

Умер бывший разведчик Алексей Ботян

Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни.
РИА Новости 00:38
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском вчера в 14:20
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезного заболевания

Московский Комсомолец 11 февраля в 18:48
Экономика

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Президент компании Ларс Леманн лишь передал через пресс-службу, что компания не удовлетворена результатами 2019 г.: ее доля снизилась на 3 процентных пункта – с 30% в 2018 г. до 27%.
Ведомости вчера в 13:05
Космос

Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет

Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет.
Pravda.Ru вчера в 03:00
Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала

В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Gazeta.SPb 11 февраля в 00:46
Футбол

Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом

Евро-футбол.ру вчера в 14:44
Общество

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Происшествия

Стрельба на Лубянке рикошетит проверками

Все, кто оказался в кабинете начальника отдела, по словам источников, как и другие сотрудники, наблюдавшие вооруженный инцидент, сразу же после него в течение нескольких часов писали объяснения, в том числе и для управления собственной безопасности ФСБ.
Коммерсантъ вчера в 17:06
Общество

В России предложили штрафовать за шум в дневное время

В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах днем - с 13 до 15 часов, и с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники.
Российская газета вчера в 23:38
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 11 февраля в 08:16
Политика

Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
Rambler News Service вчера в 08:02
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о последствиях употребления снюса

Роспотребнадзор подчеркивает, что почти все подростки, которые впервые использовали табак в виде снюса, в течение ближайших четырех лет переходят на сигареты.
Rambler News Service 11 февраля в 23:39
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