Экономика
ТАССМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Мишустин возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства
Интерфакс - Россия11 февраля в 06:38
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
RT на русском11 февраля в 06:34
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