Экономика
ТАССМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Мишустин возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства
Интерфакс - Россиявчера в 06:38
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Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Идлибе
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нападении сирийских и российских военных якобы на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
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Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
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В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов поезда
По предварительным данным, сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.
Общество
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В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
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Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
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Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
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В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Apple выпустит новые наушники AirPods Pro
В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
Общество
Суд отменил закрытие Среднеуральской птицефабрики
Верхнепышминский суд отменил своё же решение о закрытии предприятия, пишут местные СМИ.
Экономика
Алтайский завод «Модест» купил бизнесмен Гарри Шония
В среду, 12 февраля, состоялись торги по продаже акций предприятия по производству детского питания АО «Модест», который находился в собственности Алтайского края.
Кино
Walt DIsney снимет продолжение фильма «Дорогая, я уменьшил детей»
Студия Walt DIsney запускает в производство продолжение фантастического фильма "Дорогая, я уменьшил детей".
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Шоу-бизнес
Дочь Любовь Успенской могла попасть в секту
Авто
Родстер Aston Martin Vantage оснастили самой быстрой крышей в мире
Вариант со складным мягким верхом всего на 60 килограммов тяжелее закрытой машины и оборудован самым быстрым складным механизмом в мире: крыша убирается за 6,7 секунды, а поднимается за 6,8 секунды.
Армия и оружие
В России разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
Отмечается, что Министерство обороны России приняло решение разработать для истребителей МиГ-31 и перспективного МиГ-41 многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата, способный поражать гиперзвуковые боеприпасы.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Политика
Нарышкин назвал Польшу молчаливой пособницей нацистской Германии
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что Варшава стала молчаливой пособницей Берлина в его агрессивных намерениях, поскольку еще в 1934 году заключила договор о ненападении с Германией.
Футбол
Интер — Наполи 0:1
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Общество
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса
Всемирный мобильный конгресс, который ежегодно проходит в Барселоне, заявил об отмене мероприятия из-за вспышки коронавируса, сообщила в среду газета El Pais.
Общество
В ВОЗ назвали сроки тестирования вакцины от коронавируса на людях
Главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Шваминатан заявила на брифинге, что вакцину от коронавируса начнут тестировать на людях через три-четыре месяца.
Здоровье
Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе
Власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.